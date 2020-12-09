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招待陸配金廈五日遊賄選？ 統促黨立委候選人何建華二審仍無罪
中華婦女聯合會理事長何建華曾經列名中華統一促進黨不分區立委候選人，她被控招待陸籍配偶到大陸廈門旅遊涉賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地院一審判她無罪；案件上訴，台灣高等法院今駁回檢方上訴，仍判何建華無罪。
檢方指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬有投票權的陸配參加「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，有24人參加，原本每人團費1萬5000元，但她和旅行社談妥以優惠團費7800元，還在旅遊群組訴求「政黨票投統促黨」，被認定賄選。
何建華否認賄選，稱她根本不熟識統促黨主席張安樂，2019年11月時，因朋友找她列名統促黨不分區立委，她即答應對方。
何建華向法院供稱，她舉辦旅遊只想讓陸配姊妹們到大陸走走，攬客時寫「全程招待」、「落地接待」，只是要強調到大陸不會再加錢，她送機時也沒有說自己是不分區立委候選人，也沒有要旅客支持統促黨。
台北地院認為，檢方除未證明其中9名旅客有投票權外，根據代訂機票、船票的旅行社業務助理作證指出，類似購物團價格差不多均7000元，也有聽說過3990元。
另多名旅客作證也稱，在金門、廈門很多都是購物行程，賣蠶絲被、貢糖、菜刀、一條根、茶葉等，連遊覽車上也有賣東西，也需要給導遊小費，也有一天晚餐須自理等語，法院認定本案屬於「購物團」，難認何建華有賄選。
再者，除了本次旅遊外，何建華在提名不分區立委候選人之前，也舉辦過3次相同模式的旅遊行程，可見本案旅遊是何建華單純以聯合會名義「常態性」舉辦招攬台灣人、陸配到大陸旅遊的活動，與選舉無關，一審判何建華無罪；案經上訴，高院今駁回上訴，判何建華無罪。
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