板橋「逸馨園茶坊」占共有地 二審改判只需拆19坪

位於板橋南雅夜市的逸馨園茶坊遭控未經同意占用共有地興建建物，被土地共有人之一的三邦實業公司提告，要求拆屋還地，一審判三邦公司勝訴，逸馨園負責人江信東應騰空1046平方公尺（約316餘坪）土地還給三邦；案件上訴後，台灣高等法院今判逸馨園負責人江信東只須拆除64平方公尺（約19餘坪）土地上的建物，騰空後返還三邦，仍可上訴。

三邦公司主張，江信東未經過土地共有人同意，就擅自占用土地興建逸馨園，因此提告請求拆屋還地；江信東先前受訪曾說，當地近600坪土地原本由上百名江氏宗親共同持有，40年前出租給紡織工廠，1996年他接手約三分之一土地興建逸馨園，前後花約3000萬，一切合法，部分使用宗親土地有租用證明，20多年來都沒問題，光稅就繳數千萬，「現在卻說我沒有優先購買權」。

新北地院一審判江信東應拆除建物，並將1046平方公尺土地騰空返還給三邦公司及其餘共有人；江信東不服判決提上訴，高院認為，逸馨園茶坊建物距今已有70年歷史，相關使用執照、土地登記檔案資料均已遺失，或超過保存年限而被銷毀。

高院指出，綜合各項間接事證，認為江信東的前手輾轉承受與地主間的租地建屋契約、持分買賣契約，然而，茶坊所在的1193、1194地號土地歷經多年無人異議，因此成立默示分管約定，由江信東輾轉承受前手的分管權利，因此認定江信東對於該部分土地有正當占有權源。