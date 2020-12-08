快訊

1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

板橋逸馨園茶坊占用共有地 二審判僅部分須拆除

中央社 / 台北8日電

板橋南雅夜市逸馨園茶坊涉占用共有地，地主之一的三邦公司訴請逸馨園拆屋還地，一審判三邦勝訴，茶坊1046平方公尺建物須拆除。二審今天判縮小範圍、只須拆除64平方公尺建物。

全案緣於，三邦實業有限公司提告拆屋還地，請求江信東應將坐落新北市板橋區的逸馨園茶坊等建物拆除，並將土地騰空返還給三邦公司以及其他全體共有人。

一審判三邦勝訴，逸馨園茶坊1046平方公尺建物須拆除，江信東不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天認定，該建物興建距今已近70年，相關使用執照資料及土地登記檔卷資料均已遺失或因逾保存年限而銷毀，經降低江信東所提各項證據的證明度，並綜合各項間接事證，推認江信東前手輾轉繼受與地主間之租地建屋契約、持分買賣契約。

合議庭指出，該建物坐落部分土地部分，歷經多年無人異議，成立默示分管約定，該分管權利由江信東輾轉從前手承受，三邦所舉反證並無法推翻前開認定，因此這部分江男有正當占有權源，免拆除，只須拆除不法占用64平方公尺建物。可上訴。

此外，三邦興訟時聲請假執行，法院考量假執行制度目的，使原告不因被告藉由上訴拖延而蒙受損害，今年3月間審酌三邦公司已繳擔保金5857萬6000元，判三邦勝訴確定。逸馨園茶坊已先拆屋還地。

法界人士指出，擔保金是為了保障，在假執行後，可能產生的損害給予賠償，而現在逸馨園茶坊早已拆除，二審判的建物占用須拆除範圍縮小，若三審維持二審的判決，本案判決確定後，擔保金將用於支付後續損害賠償。

台灣高等法院 夜市

延伸閱讀

人夫不滿小三分手有新歡！幼女面前殺死情敵判無期定讞

逛完新北耶誕城不怕餓！板橋站區超夯「十大宵夜」續攤吃起來

駁回換照假處分 北高行：若中天抗告速送二審

刷下體、喝尿、剃光頭！變態老闆性虐女童判關16年

相關新聞

自承陳抗很激動！蔣月惠服勞役首日 仍盼女警原諒

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」衍生咬警風波，二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役80天...

咖啡買3杯多7杯 超商店員小動作恐涉業務侵占罪

雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金...

台南地院拍賣蘇大媽遺留物 清水寺出錢買下後收回租處

台南市檢舉達人蘇姓女子因積欠2年房租，今年5月間被房東即中西區清水寺提告且強制她搬走，但她把大批家用品留在租屋處，致房東...

跟風留言自稱聽說賄選吃官司 在臉書道歉換緩刑

本屆（第十屆）立法委員競選期間，彰化市黃姓等三名男子在臉書留言，附和陳姓男子貼文聲稱候選人張瀚天以發放工作費的名義買票。...

影／邱男硬闖中橫管制站失蹤33日 家屬告警所長瀆職

新竹縣邱姓男子上月6日硬闖中橫便道德基管制站，疑跳下深約百公尺邊坡，迄今失蹤33天，邱的父母認為兒子不可能憑空消失，認警...

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

新竹邱姓男子上月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男家...

禾豐公司欠稅2億元 台北分署「追稅」18年結案

前知名企業禾豐集團旗下禾豐股份有限公司滯納巨額稅款，2002年起經行政執行署台北分署執行退稅款並拍賣公司名下不動產，執行...

日籍男開設博奕軟體公司 賭資高達14億 13人賭博罪遭訴

日本籍男子木下勇人，在北市內湖區經營博弈科技公司，涉嫌開發36款博弈遊戲，架接到28個賭博網站，供各國賭客下注簽賭，賭贏...

北巿民政局長藍世聰漏申報妻子財產挨罰66萬 提告敗訴

台北巿民政局長藍世聰因未申報妻子財產3989萬多元，遭監察院依違反公職人員財產申報法等裁罰66萬元。藍提告抗罰，主張夫妻...

指柯文哲誣賴要拆蛋 姚文智提告北檢不起訴

時任民進黨籍台北市長候選人姚文智不滿競選對手、台北市長柯文哲指他要「拆蛋」，控告柯文哲誹謗等罪。北檢認為，柯文哲就可受公...

漁船安檢卻見大批岸巡上前 船員上岸才知「被通緝」

海巡署第一岸巡隊南興安檢所，今早8時登船執行安檢工作時，發現1名洪姓船員因案被通緝，確認身分後將其逮捕，全案訊問後，移送...

猥褻掐死成大女研究生 清潔工判賠557萬多元

成功大學清潔工林榮富2年多前強拉女研究生猥褻胸部，再徒手掐死對方，一、二審均依強制猥褻殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法...

熱門新聞

韓警察廳回應酒駕撞死連署 曾母悲痛女兒像白白犧牲

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

火燒車疑雲駕駛驚呼救我喪命 疑滑平板又怠速中充電

福灣巧克力性騷擾舊案遭掀 父子都因此案判有罪

高雄凱旋捷運站外計程車起火 疑使用3C起火燒死駕駛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。