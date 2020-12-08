台南地院拍賣蘇大媽遺留物 清水寺出錢買下後收回租處

台南市檢舉達人蘇姓女子因積欠2年房租，今年5月間被房東即中西區清水寺提告且強制她搬走，但她把大批家用品留在租屋處，致房東無法收回租屋，經台南地院公告6個月，今天在現場舉行遺留物拍賣會。她搶在前一天搬走百餘件物品，剩下15件遭拍賣，寺廟以4200元買下，執行官完成拍賣程序後，將房子點交還給清水寺。

蘇女得知法院訂於今天對其遺留物法拍，搶先在前一天雇工與車輛把租住處內100多件家用品及家具搬走外，又回到現場大小聲，台南市警二分局則安排警力到場戒護，現場拍賣前，事務官仍給她10分鐘搬東西，才又再上樓搬走板凳等物品。

最後，經事務官與警方上樓確認蘇女原租處內還有15件個人家用品沒有搬走，依程序進行法拍，因剩下的家用品價值都不高，當場由清水寺以4200元統統買下，法院順利淨空該租住處，依法定程序點交給清水寺。