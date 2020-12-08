跟風留言自稱聽說賄選吃官司 在臉書道歉換緩刑
本屆（第十屆）立法委員競選期間，彰化市黃姓等三名男子在臉書留言，附和陳姓男子貼文聲稱候選人張瀚天以發放工作費的名義買票。張瀚天提起告訴，他們四人都提不出買票證據。彰化地方法院審結，依違反公職人員選舉罷免法之散布謠言罪，陳姓貼文者有期徒刑5個月得易科罰金，褫奪公權1年，3名留言者有期徒刑4個，各緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。
開業律師鄭智文和張崇哲表示，網友留言附和貼文者的內容，應先查證，分辨訊息來源和真實性，對於內容有爭議性和不確定性的貼文，網友隨手留言附和，用文字表達自己對貼文內容的想法，萬一被害人提起誹謗等告訴，跟風留言的網友恐難逃法律責任。
判決書指出，陳姓男子在臉書貼文，「...他（一名工人）聽完卻拜託我總統投韓禿...彰化市幾乎所有東區里長都有收到狗黨立委候選人10萬的（工作費），而檢調不知？？」許姓男子隨即留言「這我親耳聽到，10萬元，選後發放」，蔡姓男子跟著留言「彰化市幾乎所有東區里長都有收到狗黨立委候選人10萬的（工作費），而檢調不知？」黃姓男子也留言「這是真的，令人擔憂」。
判決書表示，黃姓等三名留言者明知選舉期間對候選人作不實指控，可能影響選民對候選人個人的評價，進而影響選情，黃姓等三名留言者未經相當查證，透過社群網站「臉書」散布彰化市東區里長收受被害人張瀚天工作費的謠言，供不特定民眾觀看，足以使選民貶抑張瀚天及里長的評價。損害被害人及里長的名譽，意圖使被害人不當選，這種行為敗壞選舉風氣，背離公平選舉的精神。
法官審酌，黃姓等三名留言者一時失慮，誤觸法網，經過這件事當知所警惕無再犯之虞，且與被害人和里長達成調解，因此各宣告給予緩刑兩年。
至於貼文的陳姓男子堅稱沒指名道姓說哪位里長收工作費，還說雜誌報導張瀚天早年的事情實不足為人表率，而且工作費包括拜訪選民、插旗子，坊間傳言張瀚天發10萬元工作費一事可受公評，未涉及私德，最後說他的消息來源是聽彰北運動中心民眾閒聊內容，到臉書貼文前未經查證。法官審酌，陳男犯後否認犯行，態度不好，量處有期徒刑5個月，諭知易科罰金以示懲儆。
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