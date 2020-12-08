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自承陳抗很激動！蔣月惠服勞役首日 仍盼女警原諒

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」衍生咬警風波，二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役80天，經申請後，改服勞役480小時，並於今天上午前往屏東地檢署報到，歷經上午的說明會，蔣月惠表示，希望能服勞役時數，來換取女警原諒。

蔣月惠今天上午一如往常前往陳抗，直到上午9時，至屏東地檢署報到，並聽取3個多小時的簡報，下午到萬丹服4個小時的勞役。

蔣月惠總服勞役時數共480個小時，根據規定，每周至少服24小時，一個月至少服96個小時，若為能按規定完成，可能會取消服勞役資格改回拘役。對此，蔣月惠擔憂，服勞役開始後，可能會影響12月的行程，期盼能如期像地檢署請假。

報到首日，蔣月惠坦言，很多時候無法與體制抗衡，但體制內有許多不合理的事情，再加上，自己的情緒本來就比較爆衝，所以面對為不公不義的事，更會催促她在陳抗時激動的情緒，才會犯下咬女警的錯。

雖然地院判決出爐至今，蔣月惠仍未跟當事女警達成和解，蔣仍強調，不是故意要傷害女警，也期盼未來透過服完480小時的勞役，來換取女警原諒。

無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天前往屏東地檢署報到，參加3個多小時簡報，下午到萬丹服4個小時勞役。本報資料照片
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天前往屏東地檢署報到，參加3個多小時簡報，下午到萬丹服4個小時勞役。本報資料照片

蔣月惠 屏東縣 陳抗

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