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禾豐公司欠稅2億元 台北分署「追稅」18年結案

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前知名企業禾豐集團旗下禾豐股份有限公司滯納巨額稅款，2002年起經行政執行署台北分署執行退稅款並拍賣公司名下不動產，執行案歷18年處理，今年9月完成最後程序，拍賣款上月入帳，為國庫收回2億多元公款。

台北分署說，禾豐公司為禾豐集團關係企業，公司滯納營利事業所得稅、地價稅、房屋稅，經財政部台北國稅局、新北市稅捐稽徵處2002年起陸續移送執行，移送金額為1億7000多萬元。

禾豐公司因受國產汽車掏空案影響，2002年已無資力繳納欠稅，台北分署執行退稅款並拍賣禾豐公司坐落於新北市新店區的「禾豐特區」社區土地，退稅款於2008年徵起1億1900萬餘元，土地部分因屬於山坡地、社區道路用地及水源保護區土地，難以開發利用。

2016年，台北國稅局、新北市政府稅捐稽徵處分別就禾豐公司欠稅金額承受34筆土地，受償金額高達8000多萬元，其後，新北市稅捐稽徵處又移送禾豐滯納地價稅、房屋稅200多萬元執行，台北分署於是再就賸餘不動產展開執行程序。

台北分署說，執行官就禾豐公司賸餘於「禾豐特區」土地及配水池建物進行拍賣，今年9月1日以958萬元拍後定，經過分配程序，款項今年11月入帳，至此，禾豐公司所有欠稅案全部結案，計執行案受償金額2億300萬餘元。

台北分署今年9月拍賣的禾豐公司不動產。圖／台北分署提供
台北分署今年9月拍賣的禾豐公司不動產。圖／台北分署提供

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