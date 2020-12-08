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日籍男開設博奕軟體公司 賭資高達14億 13人賭博罪遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

日本籍男子木下勇人，在北市內湖區經營博弈科技公司，涉嫌開發36款博弈遊戲，架接到28個賭博網站，供各國賭客下注簽賭，賭贏就可將餘額兌換現金，1年半累積下注金額高達14億5千萬餘元。士林地檢署今偵結，依圖利聚眾賭博罪起訴木下等13人。

起訴指出，45歲木下2019年1月1日起至今年7月6日在台灣出資設立甘帕帝、藝九科技公司，以開發博弈軟體為業，月薪20萬元僱38歲日籍松村知美擔任營運長，30萬元僱用台籍男子林正忠擔任技術長，負責軟體開發，旗下張、謝姓等員工有工程師、業務開發、客服人員等，薪水從4萬餘元至20萬。

此公司在內湖區辦公室開發吃角子老虎、釣魚機等共36款博弈軟體，與「askmetbet」「solidgaming」等28個賭博網站簽約提供遊戲，並依賭博網站需求，提供不同幣別、電子錢包，讓大陸地區、泰國、越南、歐洲等地的賭客賭博。

檢警清查，賭客註冊會員後，存款或線上刷卡儲值遊戲幣，從各賭博網站連線至木下經營的公司軟體伺服器，在遊戲內簽賭下注，若賭贏就可依照各賭博網的提款方式，將餘額兌換現金，歷經約1年半，賭客下注金額由人民幣換算為新台幣，共計14億5千619百萬5445元。

檢察官查出，各賭博網站將6%至10％利潤，匯款至歐洲公司總部，歐洲方再匯款管銷費用給台灣公司，搜索查扣現金約550萬餘元，及各式電腦設備。

木下等13名被告全部否認犯行。工程師辯稱，博弈遊戲均把台灣IP列入黑名單，無法登入遊戲，只是單純開發遊戲，賭博是賭博網站的行為；賭客在國外，台灣沒有審判權。

林姓技術長供稱，台灣IT人才素質高，雇用薪水又合理，公司才會在台設點；後台可以看到各博弈網站下注狀況，技術客服人員每2小時到後台搜集相關數據，轉貼到「我是專業的IT人」群組；公司可以依照客戶須前提供單一錢包、轉帳錢包。

檢察官認定，木下和旗下員工等共計13人涉犯刑法268條圖利聚眾賭博罪嫌，依法起訴；逃亡的日籍主管澤田拓通緝中，其餘12名員工的工作內容與賭博無關也不知會有簽賭狀況，予以不起訴處分。

檢警查扣博奕公司電腦等證物。圖／本報記者翻攝
檢警查扣博奕公司電腦等證物。圖／本報記者翻攝
檢警查扣博奕公司電腦。圖／本報記者翻攝
檢警查扣博奕公司電腦。圖／本報記者翻攝
檢警查扣博奕公司電腦等證物。圖／本報記者翻攝
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賭博 簽賭

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