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指柯文哲誣賴要拆蛋 姚文智提告北檢不起訴
時任民進黨籍台北市長候選人姚文智不滿競選對手、台北市長柯文哲指他要「拆蛋」，控告柯文哲誹謗等罪。北檢認為，柯文哲就可受公評之事發表評論，罪嫌不足，處分不起訴。
全案起於民國107年間，姚文智主張，若他當選台北市長將與遠雄解約，並建造一個橫跨忠孝東路、蝶翼造型的高空平台，並串聯松菸、國父紀念館等周邊綠地，成為比大安森林公園大3倍的「東區大公園」。
姚文智當時指出，柯文哲多次在競選活動、政見發表會上指他要「拆蛋」，並誣賴他競選經費不實，對柯文哲提出選罷法意圖使人不當選傳播不實之事罪、誹謗罪等罪嫌告訴。
姚文智當時並透過發言人表示，柯文哲企圖誤導選民，想藉此貶低姚文智民意，經要求道歉未果，才採取法律行動，捍衛自身名譽。
台北地檢署調查後認為，柯文哲是針對可受公評之事發表評論，犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。
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