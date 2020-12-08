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猥褻掐死成大女研究生 清潔工判賠557萬多元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

成功大學清潔工林榮富2年多前強拉女研究生猥褻胸部，再徒手掐死對方，一、二審均依強制猥褻殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。女研究生父母對林榮富及成大連帶求償1200萬元，女研究生父母與成大1120萬元達成和解，台南地院則判林賠償557萬多元，可上訴。

女研究生父母主張，一家四口經濟雖不寬裕，但生活平安圓滿，含辛茹苦栽培女兒就讀成大研究所，正值花樣年華，前途不可限量，未料，單純上進的女兒在理應安全無虞的校區研究室準備論文，光天化日正午時分，竟遭素未來往也無深仇大恨的學校清潔工誘騙踏上絕路。不僅手段凶殘，且狡辯堅不吐實，對加害過程避重就輕，迄今仍讓死者父母無法接受。

案發迄今2年多，女研究生母親，尤其每逢母親節、女兒生日、案發月日，母親都痛不欲生，需住院治療，避免憾事發生，全家也都精神緊繃，害怕再失去一名親人。向來體健的父親強忍傷悲試圖堅強，也不堪身心折磨，又很擔心太太的情況，工作、家庭蠟燭兩頭燒，每天都要吃藥，否則恐慌症會發作，現也接受醫院治療。

女研究生父母親對林榮富及成大連帶求償，包括喪葬費38萬多元、精神慰撫金1200萬元。成大方面陸續提供女研究生急難救助金計70萬元外，與女研究生父母親以1120萬元和解，其中，包括法定扶養費用及精神慰撫金。

然而，迄今林對被害人未賠償分毫。他及辯護人主張，林領有身心障礙證明，月收入約2萬多元，與女研究生生前並無仇恨，父母親請求慰撫金過高。辯護人認為，女研究生父母親已與雇用大學以1120萬元和解，林與成大屬連帶債務人關係，成大已經填補其家長的損害，也不得再向林主張，否則會有超額賠償的問題。

台南地院認為，女研究生父母親主張，精神慰撫金各應為600萬元有理由，扣除成大已賠償、承諾賠償642萬多元，應給付死者父母親各278萬多元，合計557萬多元，可上訴。

成大女研究生父母對林榮富及成大連帶求償1200萬元，繼女研究生父母與成大1120萬元達成和解後，台南地院判林賠償557萬多元，可上訴。圖／本報資料照
成大女研究生父母對林榮富及成大連帶求償1200萬元，繼女研究生父母與成大1120萬元達成和解後，台南地院判林賠償557萬多元，可上訴。圖／本報資料照

成大 猥褻

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