詐貸兆豐銀行1.3億 敗在繳利息露餡

新北一名鍾姓男子為增加手頭周轉資金，透過管道找了一名陳姓金主幫忙，利用12名人頭詐貸兆豐銀行1.3億餘元，事後因繳房貸利息露餡，今天被新北地院依違反銀行法判處3年2月。可上訴。

檢方起訴指出，鍾姓男子在2014年10月之前與陳姓金主搭上線，鍾負責找人頭開立銀行帳戶，陳定期匯進資金營造高薪假象，再以假的房屋買賣合約等資料向兆豐銀行申辦房貸，金額從8百萬元到1千3百萬元不等，2014年到2016年共得逞12次，累計金額1億3129萬餘元。

2016年8月，銀行發現12筆房貸明明都不同人，但還款資金全來自同鍾男及其子的銀行帳戶，覺得事有蹊蹺，才通報檢調單位處理。

鍾男到案後坦承犯行，也從其銀行帳戶現金和法拍不動產清償了大部分的不法所得，但對於陳姓金主實際身分仍交代不清。

法院認為，鍾男為圖私利，竟夥同共犯，向銀行詐貸高達1 億元以上資金，對整體交易金融秩序產生相當危害，應該受到懲罰，但考量他犯後坦承，也清償了11筆貸款，彌補了銀行損失，因此量處其刑。