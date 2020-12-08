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桃園怪男專欺負小學生 安全帽猛K頭還搶腳踏車
桃園葉姓男子精神不穩，半年來連續鎖定唸國小的男童、女童作案，曾2度拿安全帽無故朝小學生的頭猛毆，打到對方頭皮受傷，還推倒、搶奪1名男童的腳踏車，警方連續接獲家長報案，調監視器逮捕葉送辦；檢方偵結依傷害、搶奪等3罪起訴他，建請法院依兒少福利權益加重其刑。
檢警調查，葉男（27歲）領有中度身障手冊，今年5月7日晚上9點多，行經中壢區新生路前，見路上有1名8歲大女童，竟衝上前拿隨身的安全帽痛毆她，把對方打到頭皮挫傷。
另外，7月31日下午5點多，葉又在平鎮區1間超商內，同樣拿安全帽朝1名8歲男童攻擊，還接連朝他的頭揮打2次，也造成男童頭部受傷。
葉男作案後隨即逃逸，走出超商隨機再找另名11歲男童下手，見他獨自騎乘1輛腳踏車，就趁其不備用力推倒，並不斷推男童的背部害他摔車，葉在搶奪腳踏車後跑走；由於連續多名兒童受害，接連在家長陪同下報案，警方則調閱監視器逮人。
檢方訊時，葉坦承不諱，與被害的3名兒童證述相符，並有醫院驗傷、監視器畫面及警方相關調查佐證；檢方偵結依2個傷害、1個搶奪罪起訴他，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，但也請審酌他領有身障手冊等，妥適量刑。
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