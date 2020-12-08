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2查扣陸盜採抽運砂船 澎檢今4拍流標

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖地檢署查扣的中國大陸籍「長鑫36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船等2艘違法抽砂船舶今天4度拍賣流標。未來是否再拍或直接以廢棄物拆解，澎檢將審酌後再作後續處理方式。

今天的第4度公開拍賣，1萬6468噸的「長鑫36號」底價新台幣5011萬元、4226噸的「豐溢9969號」底價2062萬元，仍乏人投標，4度宣告流標。

主持拍賣的澎湖地檢署主任檢察官朱華君表示，兩船先後4度流標，海巡署艦隊分署在11月間委請拆船業者進行現勘，評估以廢棄物拆解可行性及費用需求，未來是否進行第5次拍賣或做其他處分，將綜合評估後再決定後續處理方式。

澎湖地檢指出，「長鑫36號」、「豐溢9969號去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，遭海巡署與澎湖縣政府聯手查獲。全案移送檢方後起訴，經法院宣告沒入船舶和海砂，澎檢自今年9月迄今4度公告拍賣，都無人下單而流標。

澎湖 海巡署

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