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早產兒摔下床哭鬧 慘遭狠母懸吊猛搖到腦出血

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園胡姓婦人明知5個多月大的兒子是早產兒，沒有加以呵護，卻因他哭鬧就接連拋接、猛力搖晃，用以阻止他繼續哭鬧，甚至在兒子摔落床時，只因安撫無效就對他上下劇烈搖晃，導致男嬰腦出血四隻僵硬才送醫，檢方認為胡雖未達凌虐，偵結仍因成年人故意對兒童傷害罪嫌起訴。

檢警調查，胡婦明知兒子年僅5個多月，發育尚未健全，尤其頭頸、腦部極其脆弱，卻多次抓握著他身體連續向上拋接，今年7月21日下午4點多，男嬰因為從15公分高的床上跌落哭鬧，胡安撫無效，竟抓他臀部上舉呈現身體水平懸空姿勢，不斷上、下劇烈搖晃。

結果男嬰因此頭部、頸部重傷，呈現四肢僵硬、意識不清，胡這才驚覺事態不妙將他送醫，但男嬰仍受有腦出血、視網膜出血等重症，醫院認為男嬰傷勢有異狀，經通報警方後才曝光。

檢方訊時，胡婦坦承有對男嬰拋接、搖晃，但否認有凌虐，另有桃園市府調查報告、兒少保護案件通報及相關醫療佐證等。

檢方認為，男嬰當時體重6285克，可能因為早產才偏輕，不過根據衛福部兒少保護區域整合中心新評估，其發展里程正常，認為胡的行為與妨害幼童發育中的所謂「凌虐」指非人道待遇如機及毆打、燒烤、綑綁身體，或消極之食不使飽有別。

檢方偵結，認定胡犯嫌明確，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

胡婦安撫5月大男嬰無效，就對他猛力搖晃到腦出血。示意圖／ingimage
胡婦安撫5月大男嬰無效，就對他猛力搖晃到腦出血。示意圖／ingimage

早產 傷害罪

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