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博弈觀察員影射陳鴻文打假球 法院判賠30萬登報道歉

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

博弈觀察員陳建名，2017年在三立電視「54新觀點」影射陳鴻文打假球，一場1000萬元，刑事部分判刑3月，可易科罰金，陳鴻文民事提告求償200萬元並要求登報道歉。士林地方法院判陳建名賠償30萬元，且刊登四報頭版道歉。可上訴。

陳鴻文主張，陳建名在節目上言論指出「白手套送錢、聽說一場1千萬元、消息傳到教練那邊、冰凍起來」等不實言論，損毀社會評價及聲譽，造成重大損害，提告求償200萬元，三立電視負連帶賠償責任，且登報道歉。

陳建名則主張，就自身所見所聞，在節目上提出廣大球迷的疑問，表示消息來為尚未被證實，沒有指稱有實際收受金錢利益等，陳鴻文擷取言論，曲解他故意侵害名譽權。

根據陳鴻文經紀人證詞，當時因戰力不符離開中信兄弟隊，且經當時中華職棒大聯謀的聲明稿「針對媒體傳聞不法行為，聯盟積極與球團溝通，球團未提供任何不法事證即指控」。

法院認為，陳建銘在節目中所言，答應組頭放水打假球、事情傳到中信兄弟團總教練及董事長那邊遭冰凍等事，屬於憑空杜撰。且消息來源是年籍、姓名不詳的「可樂」，偵審期間稱在酒店偶然相遇，但節目上卻說從同圈子的朋友得知，顯示刻意捏造消息取得的時間、來源，用意使觀眾誤認消息正確，故意發表言論，侵害陳鴻文名譽權。

法院認定，陳建名「具體傳述」陳鴻文收受職棒地下簽賭集團組頭的款項，答應放水打假球，導致遭球團排除在季後賽名單外並釋出等內容，所提供的證據資料，但未能證明已盡合理查證義務，客觀上也不足認有相當理由確信真實，不實言論已貶損陳鴻文的社會評價。

另，陳鴻文請求三立電視公司應負連帶賠償責任；法院認為放水打假球等內容均由陳單獨陳述，陳斐娟僅是在過程中提問、附和或作結，未添加或妨害名譽言論，不用負連賠償責任。

法院審酌，中華職棒大聯盟及各球團經歷多次職棒簽賭放水打假球事件後，對於球員個人操守，均以高道德標準嚴肅看待，打假球事件損及個人聲譽，運動生涯更可能因此終止，任何傳述、指摘球員涉賭而放水打假球言論，對隊員而言甚大。陳建名未經查證，恣意在系爭節目上公開指摘陳鴻文收受鉅額不法款項放水打假球，嚴重貶損社會評價、聲譽，判決賠償30萬元，且登報道歉。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

簽賭 中信 陳鴻文

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