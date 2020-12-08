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民團擋換發數位晶片身分證 內政部不出庭被批拖延訴訟

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

內政部將換發數位身分識別證（New eID），引發資安與隱私爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，集體提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今第二度開庭，內政部訴訟代理人因衝庭請假，內政部也沒請承辦人出庭，惹得原告律師直批「不利於審理！」

內政部今年3月19日訂定「國民身分證全面換發辦法」，並於四月間公告「數位身分識別證(NeweID)換發計畫」原訂今年10月全面換發。考量新冠肺炎疫情，10月5日宣布延後於明年7月全面換發，並從明年元旦起於澎湖縣、新竹市、新北市小規模試辦。

今年11月1日，法官孫萍萍首度開庭，律師團主張內政部此舉已侵害人民隱私權，且違反法律保留及比例原則，有違憲之虞。內政部代理人說，若都不要作為網路使用，就不會留下數位足跡。

代理人表示，民眾不願意讓機關讀取晶片，可上官網新式身分證專區操作，也可到戶政事務所申請，列印資料清單，由需用機關上網驗證，此部分規劃中，之後會公告。

今日開庭，內政部缺席，原告律師陳鵬光直言，本件具有急迫性，數位身分證示範最快明年3月開始，「時間因素並不是站在人民這邊！」這次連承辦人也不到庭，不利於鈞院審理。內政部對於行政行為內容說法不明確，完全沒舉證，只說「滾動式調整」。

他說，訴訟上，國家公權力行使必須受司法審查，尤其涉及人民基本權必須受高度檢視。再者，有比例原則問題，內政部的規劃不是侵害人民權益最小的方式，若內政部說可以用資料清單替代，人民更應該可以選擇不領取數位身分證。

法官表示，預防性不作為訴訟國內實務案例較少，且有幾個原則，希望原告律師團對此多做論述，並提供合議庭日本、德國等國外相關法條、案例作為參考。庭末諭知全案改訂明年1月5日上午9點30分續行審理。

台灣人權促進會庭後開記者會。記者賴佩璇／攝影
台灣人權促進會庭後開記者會。記者賴佩璇／攝影

內政部 身分證

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