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殯葬投資詐騙6200萬 檢方曝光這4間吸金公司
不法集團涉鎖定已投資塔位等殯葬商品的民眾，利用想出售套利或停損的心理，宣稱「生辰八字合到你的塔位」、購買成套商品就願意高價收購，讓他們加碼投資，高雄地檢署6天前指揮警方搜索，依組織犯罪等罪嫌訊後聲押10人，法院裁准劉、楊、蔡、林姓收押禁見。
檢方清查，集團3年半以來詐騙吸金6200多萬元，受害者約40幾人，並查扣不法所得包括BMW、保時捷等共8輛車、名牌手表、包包、珠寶等精品。
檢方調查，劉姓男子（40歲）為「承新人文有限公司」、「薪安人本有限公司」、「長安資產管理顧問有限公司」、「鼎欣物業管理顧問有限公司」的實際負責人，另聘僱楊姓、蔡姓、林姓等8男2女，共組成靈骨塔詐騙吸金集團。
劉姓男子等成員透過管道取得曾購買殯葬商品的民眾個資，鎖定這些人已投資，利用他們急於出售套利或停損的心理，集團成員便聯繫試探有無交易意願。
據查出，當被害人有意售出手中的殯葬商品時，成員就會分別扮演「業務」、「審核部」、「人資部」人員，誆稱「可用買進價格的數倍高價代為銷售」、「買家急需」、「生辰八字合到你的塔位」，有的更直接假扮買家，稱只要再加碼購買、跟其他殯葬產品搭配成套，就會高價收購。
當被害人受騙上當加購骨灰罐、生前契約、會員卡等殯葬產品，詐團成員就會要求匯款到承新人文公司、薪安人本公司、長安資產管理顧問公司、鼎欣物業管理顧問公司的名下帳戶。
不少投資人匯款後，發現手中商品根本沒賣掉，檢警本月2日到高雄、台南10處搜索，拘提劉姓男子等12人到案，檢方訊後聲押10人，法院裁准劉、楊、蔡、林姓羈押禁見，另6人分別裁定以1萬元至5萬元交保。
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