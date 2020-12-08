5度酒駕被罰 這次酒後改騎電動自行車又被判6月刑

葉姓工人過去已5度酒駕被抓，但他仍不知警惕再犯，下班前喝酒騎「電動自行車」回桃園，被楊梅警方攔下測得酒測值公升0.97毫克；法院審酌，葉騎的是以電力驅動速度較一般自行車快的電動自行車，屬動力交通工具，審酌他多次酒駕，依公共危險罪判他6月、併科罰金9萬元，可上訴。

檢警調查，葉男今年6月3日下午在新竹縣新豐鄉1處工地飲用保力達酒，5點多騎乘電動自行車上路，結果在桃園楊梅區被警方攔下，測得呼氣值每公升0.97毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

檢方訊時，葉坦承不諱，另有相關酒測、警方調查佐證；檢方認為，葉這次再犯構成累犯，偵結依公共危險罪嫌將葉向法院聲請簡易判決處刑，並建請依累犯加重其刑。

法院審酌，葉酒測值高達0.97，還在尖峰時段貿然上路，雖騎乘道路交通安全規則規範「慢車」種類的電動自行車，該動力車由電力驅動，最高速度不能和機車相比擬，但電動自行車的動力、速度均較一般自行車高，仍具有相當的危險性。

另外，葉分別在2001年、2009年、2015年、2016年及2017年等，都曾因酒駕已5度被抓，刑度從罰金到最近一次判5月併科4萬元，顯然有類似前科，卻仍不知警惕再犯，考量他犯後坦承等，這次第6犯依公共危險罪判他有期徒刑6月，併科9萬元罰金。