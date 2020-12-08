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人夫不滿小三分手有新歡！幼女面前殺死情敵判無期定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子簡裕晉不滿前女友分手後，和文姓男子交往，他妒火中燒，拿水果刀衝到前女友家中猛刺文男，造成文男出血性休克，送醫仍不治；簡一審被依殺人罪判無期徒刑，二審改判15年，但被最高法院撤銷發回更審，更一審再判無期，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，簡裕晉和前女友分手，2018年10月得知前女友和文男交往，醋勁大發，隔月20日先到五金行購買一把長約33公分的水果刀，再騎車前往前女友住處。

簡進入屋內，趁文男正在裝設電視盒而毫無防備之際，拿水果刀猛刺文男，劃破腹部主動脈；前女友見狀上前抱住文男，避免再遭刺殺，未料簡仍不罷手，把前女友拉開後，再刺文男3刀傷及肺葉，文男送醫仍因出血性休克身亡，簡犯案後逃離現場。

簡在檢警偵訊、一審審理時均否認犯行，之後才坦承犯行；一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，簡認為量刑過重而上訴，並在審理時表示「只求有彌補機會」，二審改判15年徒刑，最高法院撤銷判決，發回更審。

台中高分院更一審指出，簡裕晉已婚且育有2名子女，卻毫無責任感，自顧自得在外面結交女友，分手後還擅自將文男視為情敵，只因吃醋就持刀在前女友、前女友的女兒面前殺人，手段凶殘，刀刀刺向文男要害。

更一審認為，簡裕晉不僅剝奪文男性命，也害文男家屬面臨天人永隔的悲劇，他除開庭時「形式上」表達歉意，卻沒有具體或實質行動，也未賠償被害家屬，不宜輕縱，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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分手 殺人

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