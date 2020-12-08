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準備左轉害對向騎士嚇到自摔 辯不干他的事仍被判6月

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鄭男開車在路口左轉燈號未亮時，提前越過停止線準備左轉，造成對向騎士摔車。基隆地院審理時，判刑6月，宣告緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
鄭男開車在路口左轉燈號未亮時，提前越過停止線準備左轉，造成對向騎士摔車。基隆地院審理時，判刑6月，宣告緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

基隆市鄭姓男子駕駛計程車在路口左轉燈號未亮時，提前越過停止線準備轉彎，造成對向直行騎士摔車。檢警偵辦時，鄭稱兩車未碰撞，騎士自摔與他無關才離開現場，否認肇事逃逸。基隆地院審理時，鄭坦承犯行並賠償騎士，法官予以減刑，輕刑6月，宣告緩刑2年。

判決指出，鄭男今年1月12日下午5點多，駕駛計程車沿基隆市八堵路市區往七堵方向行駛，行經八堵路、過港路口準備左轉時，在直行綠燈號誌亮起、左轉綠燈未亮時，就通過停止線擬左轉彎。對向騎機車的黃男行駛到路口，為免撞上計程車而緊急剎車，造成人車倒地，背部及雙手挫傷。

鄭男看到黃姓騎士摔車，依現場情形應可預見黃受傷，但未停留現場報警處理或呼叫救護車等必要救護措施。警方接獲報案後查出鄭涉案，偵詢後送辦。基隆地檢署偵結，依肇事致人傷害逃逸罪嫌起訴。

鄭在檢警偵辦時，坦承開車行經事發路口，在直行綠燈號誌亮起時就往前滑行，超過機車停等區跟停止線，車頭朝左偏等待左轉。他有看到黃男騎機車自摔，但否認肇事逃逸，辯稱兩車並未發生碰撞，他覺得黃摔車跟他沒有關係，才會直接開走，後來才坦承犯案。

刑法規定，駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。法官以鄭男後來坦承犯行，並與黃男達成和解，賠償對方損害，態度良好，顯有可憫恕之處，另依刑法第59條規定酌減其刑，判刑6月。全案可上訴。

法官查出，鄭男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑宣告，審酌他一時失慮犯案，但事後坦承犯行，履行賠償金，歷經偵、審程序及判刑，當會更加注意自身行為，宣告緩刑2年，給予自新機會。

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