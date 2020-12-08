「我感冒了」親妹變聲誤信生病 彰化婦差點被騙匯款

流感好發季節來臨，彰化縣大城鄉67歲謝姓婦女接到「妹妹」來電，自稱感冒「聲音怪怪的」，要求匯款4萬多元救急。謝婦匯款時被大城鄉農會信用部察覺有異，通報警方到場，經查她匯款的帳戶已被通報兩次用作詐騙帳戶，阻止這場騙局，但謝婦被騙怕了，往後不敢再接手機來電。

彰化縣芳苑警分局今天表示，謝婦昨天下午到大城鄉農會匯款時，聽從手機發話方辦理相關手續，因謝婦很少匯款，信用部行員以閒話家常的方式關懷她要匯給誰，謝婦說匯給親妹妹，但受款人不姓謝，行員又問為何沒匯到親妹妹帳戶，謝婦答不出來，只說是妹妹交代的。

大城鄉農會信用部立即報警，大城派出所警員蔡惠如、李匡益、陳俊佑趕到仔細詢問後，調查謝婦提供的匯款帳號，是一個曾作為詐騙帳戶的警示帳戶。謝婦說，她的妹妹住芳苑鄉，急需付房屋租金30萬元，臨時打電話借錢，她現金不多，打算先匯4萬多元，再想辦法調錢。