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要求吸菸被拒毆警所長 又嗆檢「你算什麼毛」判8月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

郭男4月間前往便利商店，竊取香菸及打火機，經警帶回烏日派出所，向江姓所長要求吸菸遭拒，以上手銬的雙手毆打江的左臉頰，還恐嚇檢察官說「我就是這麼橫，憑什麼叫我坐好，你算什麼毛」，台中地院今天依恐嚇、傷害等罪將他判刑8個月，得易科罰金。

判決書指出，郭男（37歲）於4月24日凌晨，郭駕車至中市烏日區某便利商店，竊取香菸1包及打火機1個，經陳姓店長發現報警查獲，員警將郭帶回烏日派出所調查。

同日上午，郭男在派出所內犯菸癮，向該所江姓所長要求吸菸遭拒，當場以警銬的雙手揮擊江姓所長的左臉頰，致江所長受有左眼框及左顴骨挫傷的傷害。

同日下午，警方將郭男移送台中地檢署偵辦，由內勤檢察官偵訊時，郭男當場對檢察官侮辱及恐嚇稱「我就是這麼橫，憑什麼叫我坐好，你死定了，是我講的，你算什麼毛」，對執法的公務員施以強暴脅迫。

法官以郭男坦承犯行，賠償被害人損害，院方依竊盜罪判處拘役20日；依傷害罪判刑5月；依恐嚇危害安全罪判刑4月。有期徒刑部分應執行8月，得易科罰金。

郭男向警要求吸菸被拒毆警，還恐嚇內勤檢察官「我就是這麼橫，憑什麼叫我坐好，你算什麼毛」，台中地檢院依傷害等罪將他判刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照
郭男向警要求吸菸被拒毆警，還恐嚇內勤檢察官「我就是這麼橫，憑什麼叫我坐好，你算什麼毛」，台中地檢院依傷害等罪將他判刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照

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