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男偷拍女大私處上傳色情網站 遭屏東地院判處6個月

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東內埔一名張姓男子，於2017年持手機在屏東某科大教室內，偷拍女大生裙底風光，並將影像截圖，上傳至國外色情網站供人瀏覽。直到今年受害人，發現自己遭偷拍照片，被上傳至色情網站，便主動提告，並由警方經張男拘提，屏東地方法院也將張依妨害秘密罪等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，並沒收犯案手機。

判決指出，居住在屏東的張男，於2017年持手機在屏東某科大教室內，偷拍女大生身體私密部位與裙底風光，並將手機透過錄影擷取24張圖，上傳至國外色情網站供人瀏覽。

直到今年初，一名受害的女子經友人告知，於該色情網站確認自己受害情事，主動向屏東地檢署提出告訴，由檢察官指揮屏東內埔警分局內至張男住家將他拘提，警詢、偵訊期間張均坦承不諱。

屏東地院審理期間，院方認為，張男為滿足一己私慾，又明知網路散播的效應迅速、廣泛且影響深遠，仍將影像擷圖上傳至網路空間予網友觀覽，嚴重侵害告訴人個人隱私，也造成告訴人心理恐慌及不安全感。

即使張男犯後皆坦承犯行，但始終未能與告訴人達成和解，因此，地院衡量，張家庭狀況、無業等情況，將他依妨害秘密罪等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，並沒收犯案手機。

屏東內埔一名張姓男子偷拍女大生裙底風光，並將影像截圖，上傳至國外色情網站供人瀏覽，遭屏東地方法院也將張依妨害秘密罪等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，並沒收犯案手機。記者陳弘逸／攝影
屏東內埔一名張姓男子偷拍女大生裙底風光，並將影像截圖，上傳至國外色情網站供人瀏覽，遭屏東地方法院也將張依妨害秘密罪等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，並沒收犯案手機。記者陳弘逸／攝影

色情網站 偷拍

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