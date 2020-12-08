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他否認在社區花圃性侵 目擊攤販：他們在打野炮

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民蔣姓男子3月間在西屯區某社區花圃，兩度性侵害智障女子小蘋（化名），經攤販發現，蔣男才迅速離去，否認性侵害，證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，法官認蔣男所為惡劣，犯後狡辯無悔意，從重依強制性交未遂罪將他判刑9年。

判決書指出，蔣男小蘋是中度智能障礙之人，3月26日凌晨，在臺中市區見她獨自在該處從事資源回收後正席地休息，先對小蘋表示要帶她去吃東西，經她表示「你走」後，他仍親吻她嘴巴、擁抱，並撫摸胸部，並將伸手進內褲指侵被害人。

雖經被害人一再表示「不要」，並推他的手加以制止，他仍不予理會，且食髓之味，將小蘋抱起逕帶往某社區入口花圃，強行性侵得逞，經正於附近處收攤的攤販發覺有異，大喊「你們在幹什麼」，蔣男因受驚嚇停止性交行為後，快速離開現場。經被害人報警處理。

蔣男辯稱「我不知她智能障礙，我與她有正常聊天，且當時現場人、車均多，不可能有撫摸她胸部、下體，或指侵舉動，在花圃處也無性侵害被害人」。

但被害人小蘋指證歷歷，且證人攤販證「我有目擊，地點在社區入口樓梯階上類似花圃處，當時約凌晨3、4時，該處甚暗，正確時間我沒看，我上階梯見及那人背後有腳，當時我站於那人身後，就看到做愛姿勢，女生的腳在男生背後，其喊你們在幹什麼？，男生原本做愛趴伏姿勢，就挺身不動不語，我以為是情侶打野炮」。

合議庭審酌，蔣男曾有強制性交犯行，經法院判刑3年6月確定，已執行完畢雖不構成累犯，然他突見心智缺陷被害人難明事理，竟橫生慾念，再次對該被害人為加重強制性交犯行，素行惡劣，所為惡質，且犯罪後飾詞狡辯，全無悔意，予以判刑。

蔣男被控在社區花圃性侵害智障女子，他否認性侵害，但證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，法官認他狡辯無悔意，從重依強制性交未遂罪將他判刑9年。圖／本報資料照
蔣男被控在社區花圃性侵害智障女子，他否認性侵害，但證人攤販證稱「我見那人背後有腳，當時我站於那人身後，以為是情侶在打野炮」，法官認他狡辯無悔意，從重依強制性交未遂罪將他判刑9年。圖／本報資料照

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