19歲女產嬰丟入河涉殺人罪 父與祖母交保5萬及3萬

高雄19歲呂姓女子昨晚在家中廁所早產，呂女父親涉將嬰兒丟入前鎮河中，至今仍未尋獲，高雄地檢署檢察官今天下午到醫院訊問後，認定呂父、呂的祖母疑共謀把嬰兒「處理掉」，依殺人罪命令分別交保5萬及3萬元，附加條件為每周一向檢方報到，呂女則因仍在住院未做強制處分。

呂父的親戚今晚帶錢來辦保，46歲呂父晚間約8點半步出雄檢，面對記者提問是否發現嬰兒已無反應決定丟棄？是否處理不當？他都不發一語，不願多談案發經過；73歲呂女祖母由人攙扶，緩慢走上車，也都未多說話。

檢警查出，懷孕8個多月的呂女，昨晚5點多在家裡1樓廁所內早產，她當時呼喊「阿嬤」求助，呂父也協助處理，並從馬桶中拎起嬰兒，裝入塑膠袋、放磚頭，騎機車放腳踏墊上，載去附近前鎮河丟進河中。

據了解，雖尚未撈獲嬰兒，無法判定嬰兒死後才被棄屍，還是仍有氣息被丟入水中，呂父承認負責棄嬰、呂女的祖母當時也疑要求「處理掉」嬰兒；檢警經過採證、還原事發經過後，認定兩人屬共謀。

呂姓女子生產後身體狀況無大礙，現仍住院檢查，檢方今天下午配合前往醫院，訊問呂女、呂父及祖母，訊後暫先依殺人罪嫌，命令呂父5萬交保、呂女祖母3萬交保，並須於每周一前往雄檢報到，呂女因住院未做交保等處分，檢警預計待撈到嬰兒再釐清確切死因。