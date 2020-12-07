國內研究「新聞自由」先驅 前大法官林子儀引用第四權

臺北高等行政法院下午宣布，中天對NCC提出聲請假處分，裁定駁回，中天新聞記者也在場轉播。記者曾原信／攝影 中天電視台不予換照，引起「新聞自由」抗爭。國內研究「新聞自由」先驅前大法官林子儀，在其知名論文「言論自由與新聞自由」提及，新聞自由理論基礎「第四權理論」。他指出，已故美國聯邦最高法院Potter Stewart大法官在1974年11月2日，在耶魯大學法學院發表演說，提出該理論。

林子儀在著作中提及，「Stewart認為憲法所以保障新聞自由的目的就在保障一個有組織的新聞傳播媒體，使其能成為政府三權之外的一種第四權，以監督政府，防止政府濫權，發揮制度性的功能。亦有學者稱為『監督功能理論』。」

該文章指出，支持「第四權理論」者認為政府有應受媒體監督的必要性及重要性。「政府濫用權力所造成弊害的嚴重性遠大於私人濫用權力所可能產生的弊害。」

「要如何監督政府呢？」最後需藉由人民的輿論或公意，並經由選舉投票、消極不遵守法令，甚至極端激進的革命手段等壓力，才能使政府接受人民的監督。然而，人民監督力量相當分散，要整合匯集並非易事，且人民缺少可用資源，所以監督相當困難。

由於政府必須受監督，而一般人民又無法對之作有效的監督，如此即突顯出新聞媒體監督政府的重要性了。「新聞媒體擔負了極重要的角色。」新聞媒體雖比單一個人力量大，不過，一個新聞媒體事業運作，通常要仰賴許多個人持續性合作。

林子儀在文章中強調，之所以採取第四權理論，有一點特別的考慮在於「新聞媒體內部自主性問題」。新聞專業人員只是事業主的僱員。如果事業主忽略了職業倫理規範或不尊重專業決定，而將新聞媒體視為個人謀取經濟、政治利益的工具。

如此一來，則不僅新聞專業人員的新聞自由未獲實際保障，也喪失其制度功能，而不值得受到新聞自由的保護。林子儀認為，以新聞自由維護新聞媒體的自主性，要保障的不僅是對外部（政府）干預的自主性，同時應保障內部的自主性。