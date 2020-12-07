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駁回換照假處分 北高行：若中天抗告速送二審

中央社 / 台北7日電

NCC在11月18日否決了中天新聞台的換照申請。 圖／聯合報系資料照
NCC在11月18日否決了中天新聞台的換照申請。 圖／聯合報系資料照

NCC在11月18日決議對中天新聞台「不予換照」，中天電視公司不服，向法院聲請假處分，一審今天駁回聲請；中天新聞台不服，將提抗告。一審指出，若收到抗告，速送二審法院。

一審的台北高等行政法院今天認定，原處分（否決換照申請）未對中天造成重大損害或急迫危險，中天電視未釋明於本案訴訟具勝訴的高度可能性，依利益衡量原則，本件尚無定暫時狀態假處分的必要，因此駁回聲請。全案可抗告。

北高行指出，本件聲請案是在11月23日收案，11月30日開庭，兩造的國家通訊傳播委員會（NCC）及中天電視公司均提出很多資料，並於11月30日開庭後，持續提出書狀與資料，到今天早上仍有書狀提出，合議庭已盡最大努力，在開庭後7天內做成裁定。

北高行表示，如果中天提出抗告，法院將會以最快速度送最高行政法院，以保障中天的法律救濟權益。

熟悉行政訴訟的法界人士表示，抗告期間，原處分不停止執行，本件假處分能否在12月11日之前有確定裁定，取決於中天能迅速提出抗告、二審受理快速評議等；以法定流程來說，中天須在收受一審裁定書後，10天內提起抗告，經一審初步審查後，連同相關卷證移送給二審的最高行政法院。二審評議後，就抗告做出的准駁，為確定裁定，不得再抗告。

全案緣於，中天新聞台執照為期6年，將於今年12月11日到期，NCC認為，中天新聞台違規嚴重，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，於11月18日決議駁回換照申請。

中天新聞台所屬中天電視公司不服，向北高行聲請假處分；中天電視公司委任律師於11月30日開庭時更正假處分聲請為「本案訴訟確定前，NCC暫准新聞台執照，且NCC不得同意及許可系統台就52頻道做其他的安排及調整」。

中天新聞 NCC 律師

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