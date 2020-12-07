紅色滲透遭抹黑 黃捷籲警覺對民主造成傷害

高雄市無黨籍市議員黃捷今天獲知母親「被舉報在中國大陸賣茶葉」是遭共諜滲透抹黑所致，令她不寒而慄，擔心對台灣的民主造成傷害，籲提高警覺小心紅色滲透及利益糾葛。

黃捷為前時代力量市議員，今年8月宣布退黨，目前為無黨籍。她接受聯訪談到「母親被舉報在大陸賣茶」，抹黑攻擊明顯是針對她而來，當時對她造成困擾也影響家人心情，以及對政治的信心。當時就有預感是受刻意攻擊，如今了解是和中共滲透有關讓她不寒而慄。

黃捷也透露，其實媽媽在第一時間聽到時就覺得很冤枉，甚至想開記者會說明。當時她勸告媽媽，不是檯面上政治人物，不需跟隨起舞、也不需因此影響心情，她自己會好好處理。

她認為，台灣以民主方式產生政治人物，卻成了中共攻擊的對象，嚴重傷害民主，呼籲民眾提高警覺，小心紅色滲透及其背後的利益糾葛。

檢調調查發現，今年二合一大選名列統促黨不分區立委提名人、中華婦女聯合會理事長何建華等人，疑遭中國吸收在台發展組織，接受中國指示舉報黃捷的母親在大陸賣茶葉、用人民幣支持女兒搞台獨，並收受金錢渲染總統蔡英文學歷造假等，今天遭台北地檢署依違反國安法起訴。