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臉書貼處分書酸議員 台中高分檢提醒一重點免觸法

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市議員段緯宇，遭經營臉書社團「翻轉大台中交通違規」的陳姓網友，檢舉交通違規，段提告恐嚇、妨害秘密，全案經台中地檢偵結不起訴後，段提再議，也被台中高分檢駁回，段因未在期限內聲請交付審判，全案在上月19日確定，陳在昨天將處分書張貼在臉書上，台中高分檢提醒，張貼檢方處分書時，需注意案件是否已確定，若在案件尚未確定前張貼，恐有後續民事、刑事的責任。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，此案有當事人將處分書張貼在臉書等網路平台，提醒當事人，如欲將偵查不起訴的案件結果，刊載在公開網頁或其他可供多數人閱覽的媒體時，需注意該案是否尚未確定而屬於偵查中不得公開的資料，以免因該等若有隱私資料的揭露而違法，引發可能的民事或刑事責任。

台中高分檢表示，有關市議員段緯宇對陳姓檢舉人妨害秘密、恐嚇罪嫌再議的聲請，維持台中地方檢察署檢察官對陳姓檢舉人的不起訴處分一案，經查，全案因聲請人未於期限內聲請交付審判，而已在今年11月19日不起訴處分確定。

台中高分檢認為，被告陳姓檢舉人攝錄聲請人使用車輛狀況、並將聲請人車牌揭露，目的是因聲請人為市議員為公眾人物，被告攝錄地點在公共場所的道路上，非一般人有隱私保護期待的處所，被告攝錄目的在檢舉聲請人有交通違規事實，且被告除揭露此違規事實外，並無其他對聲請人有恫嚇或脅迫之舉動。

基於監督民意代表行為的合法性的可受公評事由，被告揭露聲請人違規之錄影內容含該車車牌予交通違規檢舉平台，尚具有資料蒐集及利用之合法、合理性及必要性，難認被告有妨害秘密、恐嚇犯罪嫌疑，因此維持台中地方檢察署檢察官對陳姓檢舉人的不起訴處分。

臉書社團「翻轉大台中交通違規」昨天在發布台中高分檢的處分書，還以「司法體系認證的違規仔：二度打臉台中市夭獸讚議員」為題，發文嘲諷「可憐的議員大人，先後被兩位檢察官打臉，現在又被放上網路再次打臉。不知道臉有沒有腫成麵龜？」

段緯宇表示，尊重司法的決定。他循法律途徑，最主要是希望不要對在地的鄉親隨意檢舉，讓市民心生恐慌。另內政部警政署也在討論相關的議題，希望改進不要擾民，這是他所希望的。

台中市議員段緯宇不滿在今年5月間遭人檢舉交通違規，提告恐嚇、妨害秘密，經台中地檢署偵結不起訴後，台中高分檢也駁回段的再議聲請。圖／摘自臉書翻轉大台中交通違規
台中市議員段緯宇不滿在今年5月間遭人檢舉交通違規，提告恐嚇、妨害秘密，經台中地檢署偵結不起訴後，台中高分檢也駁回段的再議聲請。圖／摘自臉書翻轉大台中交通違規

交通違規 檢察官 段緯宇

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