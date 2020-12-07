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中天不予換照遭駁回 傳播法規學者：法院應更細緻檢視

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

臺北高等行政法院下午宣布，中天對NCC提出聲請假處分，裁定駁回，中天新聞記者也在場轉播。記者曾原信／攝影
臺北高等行政法院下午宣布，中天對NCC提出聲請假處分，裁定駁回，中天新聞記者也在場轉播。記者曾原信／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照。中天不服聲請假處分，請求得暫時准許換照、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。台北高等行政法院今裁定駁回。傳播法規學者韓義興表示，法院或許可對監理手段作更細緻檢視，以保障新聞自由

韓義興為政大新聞學系學、碩士，赴美攻讀康乃爾大學法學院碩士、佛羅里達州州立大學傳播學院博士，返台後考取律師執照，現為政大新聞傳播學院、輔大新聞傳播系助理教授，主要教授課程為「傳播政策與法規」。

韓表示，北高行駁回中天假處分聲請並不意外，就法論法，裁定理由來看中天似乎漏了說明本案訴訟可以勝訴的高度可能性，北高行也認為中天可以預見六年後未必可獲換發執照，且因不能換照的損害也都能以金錢賠償，對中天沒有重大損害或急迫危險。

不僅如此，裁定理由也認為如果允許假處分，會讓六年定期換照形同具文，影響監理權能。此外，中天假處分聲請與本案請求相近，所以沒有達到准許聲請的必要程度。

但若以中天案NCC駁回換照的理由，實際是認為有停播的事由，只是讓停播的決定延後處置成為駁回換照的決定，原本可以停播即生監理之效，卻讓衛廣法19條的監理條款變成了六年大限。

中天案涉及更重要的新聞自由議題，若就NCC駁回換照處分是否會影響政治意見的多元性來看，答案很清楚。再加上這六年大限，有可能會成為不同新聞台因政治立場自我審查的六年大限。

「政治言論」其實是「言論自由」與「新聞自由」保障的核心，新聞媒體是第四權，新聞台不是不能評鑑，也不是不能不同意換照，但不同意換照，等於是全面否定此新聞台所有的新聞，包括其中具有多元性、不同政治立場及內涵的正常新聞，效果上是實質影響新聞自由，不利於民眾知的權利，這是無法回復的損害，也是法院或許可以對監理手段作更細緻的檢視，以保障新聞自由。

韓義興認為，停播或停播某些節目，或是同意換照但附條件停播違反真實查證原則的新聞節目，會是相對合理，兼顧知的權利與公共利益的監理方式。

新聞自由 政大 NCC 中天新聞

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