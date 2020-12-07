北檢：何建華配合統戰 渲染總統假學歷不實消息

中華婦女聯合會理事長何建華涉收受中國台灣同學會3萬元人民幣，在總統大選期間渲染總統蔡英文假學歷爭議，企圖影響國家安定。北檢今天依違反國安法起訴，並求處重刑。

何建華去年代表中華統一促進黨參選不分區立委，檢調查出她招待民眾到金門、廈門旅遊，涉及賄選，將她依違反選罷法起訴。檢調另查出，何建華涉嫌接受中國全國台灣同胞聯誼會副部長高偉、北京市台灣事務辦公室調研員王正智、全國台灣同學會等指示，在台發展組織。

檢調調查，何建華於去年6月間透過友人結識中國全國台灣同學會副會長黃信瑜，並向黃女徵詢參選建議，黃女除提供「兩岸一家親、團結為和平、陸配要人權、立法六改四」競選宣言及「6都海選」等建議外，另表達將尋求中國台商挹注何女參選保證金。

為此，何女與黃女於同年年11月2日在中華婦女聯合會見面，黃女告知何女以「蔡總統博士學歷造假」議題於蔡英文登記參選總統前後舉辦大型陳抗，以影響選情，並指導何女訂製印有抗議標語的上衣，以及動員民眾上街，何女若允諾執行，將向全國台灣同學會會長爭取動員款項。

檢調查出，何建華同意後，黃信瑜即於同年11月9日，依約由中國農業銀行帳戶匯款3萬元人民幣到何女的廈門銀行帳帳戶，何女隨後領取現款存放於中華婦聯會辦公室內。

黃女並以微信指導何女組織陳抗及謀議於同年11月20日發動相關活動，且提供「2019.11.20 拒絕假博士，人民要真相！」新聞稿給何女，要求轉送給媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等單位，以求於總統大選期間，擴大渲染相關消息製造選舉紛爭。

何建華將相關訊息告知王正智後，王正智即於同年11月10日傍晚以微信發送內容為「可以邀請相關學者到場助陣，以便面對媒體」、「可以讓八百壯士予以配合策應」、「還有軍公教人員也會參與」等訊息給何女，以營造軍公教人員均積極參與及呼應作為，企圖以此方式影響台灣的國家安全及社會安定，開展對台工作、研究政情、開展心理戰，以達組織目的。

檢方指出，何建華即依約定於去年11月12日聯繫全民拔菜總部，並告以發動陳抗事宜，及交付抗議上衣、新聞稿。等確定陳抗的內容及分工後，何女即於去年11月20日率眾前往教育部、中央選舉委員會及凱達格蘭大道進行集會遊行，利用不實訊息影響總統選情、嚴重危害選舉秩序。

台北地檢署將何建華等依違反國家安全法起訴，檢察官審酌何建華已取得我國國民身分，應忠於國家，竟不思我國提供其自由民主的生活環境，反而濫用憲法所保障民主法治，嚴重破壞國家安全，惡性重大，建請法院從重量刑。