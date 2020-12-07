看守所長因人滿為患發函院檢 法務部：超收由來已久
媒體報導台北看守所為了人犯超收問題，發函北部6院檢請法官、檢察官審慎考慮人犯與被告羈押問題，法務部官員今天說，監所超收由來已久，台北看守所的公文將請矯正署了解。
據調查，監所超收不止台北看守所而已，全國監所幾乎都面臨同樣窘境，都有人滿為患的問題有待解決。
過去，矯正署為了監所人犯管理也常發函法務部檢察司、高檢署，因此看守所所長發函給法院、檢察署並非罕見。
法務部說，監所最高超收比率為10％，全國各矯正機構的收容員額約5萬7000多人，但目前收容人數約5萬9000多人，超收比率約2%。
官員說，未來宜蘭、台北監獄擴建後，整體收容員額壓力可望減輕，矯正署另將增補管理員，以降低戒護管理的壓力。
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