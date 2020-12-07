廣告鬼才導演范可欽被控背信 罪嫌不足獲不起訴

一名王姓女子指控廣告鬼才導演范瑞杰（原名范可欽）欠100萬元債務不還涉背信，范先前一度被台北地檢署以傳拘無著發布通緝，爾後到案出庭否認不法。台北地檢署檢察官調查後，今依罪嫌不足，今給予不起訴處分。

當時范可欽沒到案一度被通緝，檢方發傳票要求范於今年4月7日上午出庭應訊。范受訪否認不法，根本不認識告訴人。他也說，將反擊對天和開發副董事長李淵榮提告涉詐欺罪嫌。

王姓女子指控，2015年3月間，范可欽在台北市福華飯店向她借了100萬元，范還開了一張面額100萬元、發票人為范可欽、傳神娛樂股份有限公司的支票交給她，雙方約定在2016年4月間償還，但范卻欠錢不還，因此提告背信。

北檢傳喚范到案，但一直傳拘不到，今年2月27日檢方發布通緝。警方發現范可欽已從新北市搬到台中市，今年3月6日范主動前往台中市警局第五分局說明後，並將他移送北檢歸案。檢察官訊問後諭令限制住居。