開發土地當停車場 竟挖掘2座墳墓挨告

定盈實業公司邱姓負責人，為了開發新北淡水區一塊土地作為停車場，但土地上有2座黃家墳墓，竟未取得起掘證明，直接挖掘墳墓，黃家後代子孫發現祖墳遭挖掘，提告侵害墳墓屍體罪。士林地檢署檢察官認定，邱犯發掘墳墓罪，考量事後和解撤告，全案已緩起訴處分，支付公庫18萬元。

緩起訴書指出，淡水關渡段土地上有2座黃家祖先墳墓，今年1月邱的公司為了開發利用土地當做停車場「公告」通知墳墓的後代子孫辦理遷葬事宜，但今年2月間，沒有拿到「起掘證明」直接進行挖掘工程。

據悉，邱的公司申請墳墓為無主墓，但墓碑上清楚表明為黃家墳墓，因此未獲得起掘證明，直接開挖墳墓觸法，黃家後代子孫發現狀況後報警提告。