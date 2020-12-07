開發土地當停車場 竟挖掘2座墳墓挨告
定盈實業公司邱姓負責人，為了開發新北淡水區一塊土地作為停車場，但土地上有2座黃家墳墓，竟未取得起掘證明，直接挖掘墳墓，黃家後代子孫發現祖墳遭挖掘，提告侵害墳墓屍體罪。士林地檢署檢察官認定，邱犯發掘墳墓罪，考量事後和解撤告，全案已緩起訴處分，支付公庫18萬元。
緩起訴書指出，淡水關渡段土地上有2座黃家祖先墳墓，今年1月邱的公司為了開發利用土地當做停車場「公告」通知墳墓的後代子孫辦理遷葬事宜，但今年2月間，沒有拿到「起掘證明」直接進行挖掘工程。
據悉，邱的公司申請墳墓為無主墓，但墓碑上清楚表明為黃家墳墓，因此未獲得起掘證明，直接開挖墳墓觸法，黃家後代子孫發現狀況後報警提告。
檢察官認定，邱犯發掘墳墓罪，審酌坦承犯行，深表悔悟，已和告訴人達成和解，告訴人具狀撤告等，邱歷經司法偵查程序應有所警惕，全案已緩起訴處分，緩起訴期間2年，一次向公庫支付18萬元。
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