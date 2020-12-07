中天假處分案 法院預計今下午公布裁定結果

國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照。中天不服聲請假處分，請求得暫時准許換照、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。台北高等行政法院上月30日開庭審理後，今裁定出爐，預計下午將公告。

方伯勳主張，本案具有保全急迫性，且原處分違法裁量，侵害權益，本案訴訟勝訴機率高，假處分應裁准。NCC侵害中天經營權及透過電視台實現「新聞自由」基本權利益，表現多元言論、揭露不法或保護少數人利益。

本案重大損害包括公司經營範圍及收入銳減、員工工作權及中天透過電視台實現「新聞自由」利益。最重要的是，「蔡衍明的言論自由受到侵害！」且難以金錢回復。

NCC委任律師回擊，說「新聞自由是講憲法上第四權，以監督政府，如果像蔡衍明這種財團只要買得起媒體，愛怎麼講就怎麼講，這種不是新聞自由！」

方伯勳強調，NCC選擇性執法，指控蔡衍明及前中視董事長邱佳瑜介入新聞製播，但蔡是提供具有新聞價值意見，並未違反內部新聞自主公約。他批評，7位鑑定人不具專業性，中天提出8個改善承諾，難道不足以化解疑慮？竟用最嚴厲手段。

NCC委任律師反駁，原處分並非「撤照」而是「駁回換照申請」。執照自2014年12月12日至今年12月11日，法定有效期限6年，2014年換照處分與頻位無關，NCC無法事先指定頻位，非本訴可執行標的，聲明不合法。