矯正署：北部監所超收多 宜監擴建完工可望紓緩

矯正署官員今證實，台北看守所所長以超收為由，發公函請院檢審慎評估是否押人，此為機關間業務聯繫，不須經署內批核；北部監所超收較嚴重，宜蘭監獄擴建完工增1080人空間，北部監所近期陸續移監，可望紓緩超收。

矯正署官員指出，全國監所總超收率為2%，其中北部監所超收較嚴重，桃園監獄、台北監獄曾分別達超收率40%及30%，台北看守所之前都在20%至30%之間。

矯正署官員表示，監所1人1床是目標，考量北部監所超收較嚴重，宜蘭監獄擴建工程已落成，可再增收1080人，經行政院核定，近期就北部監所超收的成年受刑人，將陸續移監到宜蘭監獄。

此外，八德外役監獄擴建工程預計明年4月竣工，將可增收2271人，可望能紓緩北部監所超收情形。