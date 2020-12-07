淪統戰犬馬！檢調追出資深媒體人涉何建華共諜案

中華婦女聯合會理事長何建華，被控接受大陸統戰金援指使秘書包克明撰寫年度工作計畫、舉報在陸台獨人士、干預我國選情。台北地檢署痛批濫用我國憲法所保障民主法治與人權保障機制，嚴重破壞國家安全，今依違反國安法起訴兩人，並建請法院從重量刑。

何建華今日上午回應，「被起訴證明台灣的司法己死。」包克明則說，「我忠誠並誓死捍衛中華民國！」

統促黨不分區立委候選人何建華涉透過小三通模式，招待陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，檢調又查出大陸長沙台灣同胞投資企業協會長林懷，涉幫韓國瑜及國民黨拉票，宴請台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取人民幣返台投票補助款，兩案之前均起訴。

據了解，檢調偵辦何建華旅遊招待案期間，台北市調查處中正組組長劉錦勳，很認真地繼續檢視手機回顧她過往紀錄， 發現何女接受中共許多統戰組織要求在台灣蒐集情報及動員行動。

據悉，劉錦勳非常認真耗費1個多月，連續不眠不休地過濾手機內所有大量資訊，導致視力受損。經抽絲剝繭後，他從中在回溯去確認和調查，而能夠蒐證完整並移送北檢偵辦。

「我忠誠並誓死捍衛中華民國！」資深媒體人包克明今受訪表示，一群愛吃香蕉的人，立法禁止人民吃水梨，還要處理若干年前吃水梨，網羅罪名，用司法霸凌人民。

他說，「只是受僱處理文案，和國安扯上什麼關係，大家評評理，為羅織何，硬扯我下水，是國家公訴人應該有的立場嗎？真令人髮指。」

檢方指出，何建華既已取得我國國民身分，應忠於國家，竟不思我國提供其自由民主生活環境，反而濫用我國憲法所保障民主法治與人權保障機制，嚴重破壞國家安全。