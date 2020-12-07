刷下體、喝尿、剃光頭！變態老闆性虐女童判關16年

在桃園開食品行的男子王榆貿趁照顧單親女員工的5歲女兒時，剃光女童頭髮，逼女童喝尿、下跪磕頭、舔他的生殖器和肛門，甚至射精在女童身上，一審判刑12年，二審改判16年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王榆貿上訴第三審認為，二審定應執行刑過重，也比一審多，卻未說明原因；但最高法院指出，二審判決未有違法之處，且量刑也沒有超過法定刑度，事實審本來就有裁量權，因此駁回王的上訴。

判決指出，王榆貿讓單親女員工帶女兒入住他的房子，也因為女員工家庭、工作因素，他2017年7月起替女員工管教、照顧女童。

王榆貿同年7、8月期間，多次趁女童剛就寢未入眠之際，要求女童觀看他自慰，甚至要求女童舔他生殖器；他剃光女童的頭髮，要求女童搬貨、喝尿、磕頭百下，還拿牙刷猛力刷洗女童下體，不斷凌辱虐打；同年8月，鄰居看到女童臉部瘀青，懷疑遭凌虐報案。

王偵訊時坦承多次射精在女童大腿、臉部，但並無違背女童意願，將女童理光頭、罰跪，都是她母親要求，也沒要女童舔肛門，因為自己是「同性戀」。

女童則證稱，王榆貿要求她都要「脫光光睡覺」，否則會被罵、被打，也常常睡到一半，「被叫起來舔肛門、雞雞還有蛋蛋」，身體常被王的生殖器摩擦。

法官認為，女童所說的內容極為明確，也非一般兒童的日常生活經驗，若不是親身經歷，很難憑空杜撰；桃園地院一審依加重強制猥褻罪等判王榆貿12年徒刑；高院二審審酌王的手段殘虐，改判16年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。