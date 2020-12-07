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載已婚女友人遭疑 他撞死人夫稱「正當防衛」判關11年
男子林子文3年前開車載黃姓女友人回家，卻被黃女的王姓丈夫拿拐杖鎖敲打車頭，他事後開車衝撞，導致王捲入車底，送醫仍宣告不治，他事後主張「正當防衛」，但法官不採信，一、二審均依殺人罪判刑11年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，黃女2017年3月5日到台中市玩，事後來不及搭火車回嘉義，便由林子文開車載她回家，途中王打電話詢問行蹤，得知她正在林子文的車上，王便先到黃女的住處等候。
林子文同日晚間10時許抵達黃女位於嘉義的住處，王見黃女下車後，拿拐杖鎖敲打林的車頭燈、引擎蓋；林子文見狀，開車衝撞王，而王被捲入車底，送醫仍因肋骨骨折、氣胸等不治。
林子文否認有殺人犯意，供稱當時王攻擊他的車子，他已經嚇到，等黃女下車後，他就催油門將車開走，才會將王壓在車下，認為自己是正當防衛。
法院根據監視器畫面、證人證述等，認為林並非因車輛暴衝，且撞倒王後本可以立即煞停，或退後離開，但林卻捨此不為，仍繼續行駛10多公尺，最終導致王被輾壓至車底後才停車，主觀上有殺人的不確定故意，嘉義地院一審、台南高分院二審均依殺人罪判刑11年，褫奪公權5年；最高法院駁回上訴定讞。
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