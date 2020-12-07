中華婦女聯合會理事長何建華收陸統戰金援 國安法起訴

中華婦女聯合會理事長何建華，涉透過小三通模式，招待陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，遭依違反選罷法起訴。台北地檢署追查，何女接受大陸統戰金援指使秘書包克明撰寫年度工作計畫、舉報在陸台獨人士、干預我國選情，今依違反國安法起訴兩人，並建請法院從重量刑。

何女是統促黨不分區立委候選人，檢調偵辦何女旅遊招待案，查出大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等7人，涉幫韓國瑜及國民黨拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬人民幣返台投票補助款，依違反總統副總統選舉罷免法起訴。

「大陸全國台灣同學會」會長是濟學家、北京大學教授林毅夫之妻陳雲英。檢察官林達查出，「大陸全國台灣同學會」副會長黃信瑜（台籍人士，在陸當副教授）共匯款40萬元新台幣至何女帳戶，指示在台散布假訊息、找人陳抗蔡英文、舉報台獨人士等行為。

北京市台辦研調處王姓研調員，自2018年起透過微信指示何女舉報台獨分子，一名副教授原本已在陸獲得教職，受中共國安單位施壓而取消。另舉報高雄市議員黃捷之母在大陸賣茶葉，以此方式持續深化、滲透與掌握我國各階層人士，足生危害國安。

檢調查出，去年11月20日，全民拔菜總部動員20多人至教育部前陳情，「拒絕假博士，人民要真相。」質疑蔡英文的博士論文是假的。事後，黃男依約匯款3萬元人民幣至何女帳戶，何女再領出現金存放於辦公室內。

黃男再以微信指示何女組織陳抗及謀議相關活動，要求將「拒絕假博士，人民要真相。」新聞稿傳給資深媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等單位，以求於總統大選期間，擴大渲染假訊息製造選舉紛爭。

檢方認為，何女為大陸地區對台情蒐機關北京市臺辦發展組織，並操縱中華婦女聯合會運作，且親自及指揮組織成員蒐集台獨等資訊，並回報予北京市臺辦， 以宣揚大陸地區對臺理念，且對異己者予以打壓、抑制，而危害國家安全。