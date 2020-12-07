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說明「色法官」判決一身腥遭警告 陳志祥告司法院敗訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

已婚法官陳鴻斌性騷擾女助理案，再審卻從免職改輕判罰俸，時任職務法庭受命法官的基隆地院法官的陳志祥，上節目受訪稱「不是性騷擾」、是「婚外情未遂」，輿論撻伐。司法院人事審議委員會決議予陳書面告誡警告，司法院發布後，陳以「職務監督影響審判獨立」而提訴訟；懲戒法院職務法庭今判駁回。

發言事件後，陳志祥的職務評定從長年的「良好」變成「未達良好」，今年7月1日他退休、轉任律師。

本案源於台北高等行政法院前法官陳鴻斌遭女助理指控性騷擾2年，監察院彈劾，職務法庭認定陳行為損及法官職位尊嚴、司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭在2018年婦女節改判罰月俸給總額1年，引發軒然大波。

在判決書還沒交出前，陳志祥卻連上8個節目，口出爭議言論，還說「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」。陳志祥因發言爭議，遭移送評鑑，法官評鑑委員會決議由司法院移送監察院，建議申誡，成為首位法官因上媒體為承辦案件解說，遭送評鑑的案例；不過監察院去年彈劾未過。

人審會今年1月31日認為，陳志祥身為職務法庭承審法官，卻在接受媒體採訪時，發表逾越判決書內容的言論，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法、法官倫理規範，應予書面告誡警告處分。

陳不滿警告處分，向司法院提異議，認為「職務監督影響審判獨立」，但又遭司法院駁回。陳提確「『警告』影響審判獨立」之訴，職務法庭11月16日辯論終結，今駁回原告之訴。

基隆地院前法官、律師陳志祥。圖／聯合報系資料照
基隆地院前法官、律師陳志祥。圖／聯合報系資料照

司法院 監察院 性騷擾

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