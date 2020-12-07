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病父訴請撫養...女兒：從出生到成年都沒見過要扶養他？
黃姓女子主張父親在她不滿1歲即與母親離婚，此後未曾探視或支付扶養費用，她先由母親扶養，母親過世後，由阿姨扶養至成年，黃女向法院聲請免除對63歲父親扶養義務，法官經查認為，黃父沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節重大，裁准黃女請求，全案可抗告。
黃女表示，父親與母親結婚不久後，母親即懷孕並生下她，父親在母親坐月子期間離家不歸，在外花天酒地，不願與母親協議離婚，也未盡扶養聲請人義務，經母親向法院訴請離婚獲准，她先由母親扶養，但她母親於1996年間，不幸罹患癌症往生，她轉由阿姨扶養，直到成年為止。
黃女說，她出生至今，父親完全沒有任何扶養作為，不論扶養費用、照顧、聯絡探視等均無，她對於父親長相、個性、聯絡方式、近況均一無所知，請求免除對父親扶養義務。
黃父已63歲，下肢無力，認知及理解能力退化，評估無法獨自生活，經社會局安置到安養院，黃父曾積欠醫院醫療費用，已不能自己維持生活。
法官調查認為，黃父在女兒成年前，都未曾盡任何扶養女兒義務，都依賴聲請人母親、外祖母、阿姨扶養照顧，有違身為人父應盡責任，對女兒無正當理由未盡扶養義務情節重大，黃女對於黃父扶養義務予以免除。
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