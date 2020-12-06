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男搭台北捷運不戴口罩還拉扯警 壓制後送辦

中央社 / 台北6日電

圖為台北捷運月台。 圖／聯合報系資料照
圖為台北捷運月台。 圖／聯合報系資料照

36歲朱姓男子1日晚間進入台北捷運西門站時，未依防疫規定配戴口罩，且不聽站務人員提醒，北市警方獲報到場勸導，朱男仍不配合且與警方拉扯，被壓制後帶回派出所，依法送辦。

台北市政府警察局萬華分局今晚發布新聞稿表示，轄下西門町派出所員警於1日晚間8時許接獲台北捷運西門站的站務人員通報，指有民眾進入捷運站卻不配戴口罩。

警方隨即到場瞭解，朱男未配合政府防疫規定配戴口罩，還認為站務人員態度不佳，警方再度從旁勸導他戴上口罩，朱男仍不配合，便告知朱男涉違反傳染病防治法，要帶回派出所偵辦。

朱男不配合到派出所，還與在場員警發生拉扯，警方便依法對他施以強制力帶回派出所，全案訊後依涉違反社會秩序維護法、妨害公務罪及傳染病防治法移送相關單位處理。

口罩 捷運 傳染病

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