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醋男不滿情敵曖昧女友 言語恫嚇傳Line嗆聲檢不起訴
桃園市18歲黃姓男子與鄭姓女友分手後，懷疑2人交往期間，施姓男子與女友關係曖昧、心生不滿，今年3月間凌晨恫嚇施男「有沒有被西瓜刀砍過」，5月間又傳Line給鄭女，揚言「被我看到一定還是會撞死他，就算你在後座，頂多賠錢而已」，施男以心生恐懼提告，黃男否認，鄭女作證說沒有嚇到，桃園地檢署日前偵結，黃男妨害自由罪嫌處以不起訴處分。
桃檢調查，黃男疑因不滿施男對鄭姓前女友曖昧關係，今年3月14日凌晨，他與施男約在龜山區之庚新村見面，向施男嗆聲恐嚇「有沒有被西瓜刀砍過」，並在5月1日傳Line軟體給鄭女，揚言「被我看到一定還會撞死他，就算你在後座，頂多賠錢而已」，鄭女將Line轉傳給施男，施男收到以心生畏懼提告。
黃男矢口否認在長庚新村恫嚇施男，亦否認傳Line恐嚇施男，鄭女作證指稱，她知道黃、施見面但不知內容，並稱黃男傳Line「想開車撞死她和施男」，沒有嚇到她。
桃檢表示，施男控告黃言語恫嚇為單一指訴，黃男亦未要求鄭女將Line文字傳給施男，鄭女亦證稱黃男傳Line並未讓她心生畏懼，難認黃男對施男有惡害通知，尚難遽以恐嚇危害安全罪責相繩，復查無積極證據足認黃男犯行，應認罪嫌不足，偵結黃男妨害自由罪嫌以不起訴處分。
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