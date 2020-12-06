台中地院傳強盜犯欲脫逃 法警及時制止未得逞

台中市羅姓男子有毒品前科，他涉嫌強盜案在今年3月間遭台中地院裁定羈押禁見，他在今年5月間出庭應訊時，趁機徒手推擠法警欲脫逃，幸好跑到法庭門口前，就被法警制止，脫逃未遂，台中地院依脫逃未遂罪，判他2月徒刑，得易科。

根據判決書，羅姓男子（38歲）曾涉及毒品罪遭判刑，他因另涉一起強盜案，在今年3月20日遭台中地院裁定羈押，羅事後向法院聲請具保停押，辯稱他因出租人終止租約，才沒有住在租賃地，事後已住在叔叔的住處，且都已認罪，沒有逃亡、勾串共犯之虞，但仍被法院駁回。

羅姓男子因此萌生脫逃犯意，趁今年5月5日下午4時許，在台中地院第11法庭出庭時，羅趁庭訊完畢即將解還之際，徒手推擠在庭林姓、張姓法警，再跨越法庭被告席後方欄杆，試圖往外脫逃，幸好法庭門口張姓法警上前壓制，順利將羅制伏在法庭的旁聽席走道上，羅脫逃未遂。