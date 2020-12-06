聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中地院傳強盜犯欲脫逃 法警及時制止未得逞
台中市羅姓男子有毒品前科，他涉嫌強盜案在今年3月間遭台中地院裁定羈押禁見，他在今年5月間出庭應訊時，趁機徒手推擠法警欲脫逃，幸好跑到法庭門口前，就被法警制止，脫逃未遂，台中地院依脫逃未遂罪，判他2月徒刑，得易科。
根據判決書，羅姓男子（38歲）曾涉及毒品罪遭判刑，他因另涉一起強盜案，在今年3月20日遭台中地院裁定羈押，羅事後向法院聲請具保停押，辯稱他因出租人終止租約，才沒有住在租賃地，事後已住在叔叔的住處，且都已認罪，沒有逃亡、勾串共犯之虞，但仍被法院駁回。
羅姓男子因此萌生脫逃犯意，趁今年5月5日下午4時許，在台中地院第11法庭出庭時，羅趁庭訊完畢即將解還之際，徒手推擠在庭林姓、張姓法警，再跨越法庭被告席後方欄杆，試圖往外脫逃，幸好法庭門口張姓法警上前壓制，順利將羅制伏在法庭的旁聽席走道上，羅脫逃未遂。
全案經台中地檢署偵結起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院依脫逃未遂罪，判刑2月，得易科6萬元，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言