快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中地院傳強盜犯欲脫逃 法警及時制止未得逞

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市羅姓男子有毒品前科，他涉嫌強盜案在今年3月間遭台中地院裁定羈押禁見，他在今年5月間出庭應訊時，趁機徒手推擠法警欲脫逃，幸好跑到法庭門口前，就被法警制止，脫逃未遂，台中地院依脫逃未遂罪，判他2月徒刑，得易科。

根據判決書，羅姓男子（38歲）曾涉及毒品罪遭判刑，他因另涉一起強盜案，在今年3月20日遭台中地院裁定羈押，羅事後向法院聲請具保停押，辯稱他因出租人終止租約，才沒有住在租賃地，事後已住在叔叔的住處，且都已認罪，沒有逃亡、勾串共犯之虞，但仍被法院駁回。

羅姓男子因此萌生脫逃犯意，趁今年5月5日下午4時許，在台中地院第11法庭出庭時，羅趁庭訊完畢即將解還之際，徒手推擠在庭林姓、張姓法警，再跨越法庭被告席後方欄杆，試圖往外脫逃，幸好法庭門口張姓法警上前壓制，順利將羅制伏在法庭的旁聽席走道上，羅脫逃未遂。

全案經台中地檢署偵結起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院依脫逃未遂罪，判刑2月，得易科6萬元，可上訴。

台中地院在今年5月間傳出人犯脫逃未遂案件，涉強盜案的羅姓男子趁出庭時徒手掙脫法警欲逃脫，幸及時被法警制止，羅因脫逃未遂，遭台中地院判刑2月。本報資料照片
台中地院在今年5月間傳出人犯脫逃未遂案件，涉強盜案的羅姓男子趁出庭時徒手掙脫法警欲逃脫，幸及時被法警制止，羅因脫逃未遂，遭台中地院判刑2月。本報資料照片

毒品 強盜 台中市

延伸閱讀

警網路巡邏約出毒販交易 結局逆轉改詐欺送辦

女司機好心提醒別亂換位 搭車老翁一句話嚇得她離職

為代理孕母法規吵起來 她臉書藏頭詩罵人瘦了荷包

毒犯有幻聽燒中華路夜市 「在押無病發」求保法官不准

相關新聞

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

高雄市一名男子心情不好停車在鳳山區路邊，2小時內抽了22根菸，被檢舉者拍下向高雄市環保局檢舉亂丟菸蒂。被檢舉人將一疊罰單...

台中地院傳強盜犯欲脫逃 法警及時制止未得逞

台中市羅姓男子有毒品前科，他涉嫌強盜案在今年3月間遭台中地院裁定羈押禁見，他在今年5月間出庭應訊時，趁機徒手推擠法警欲脫...

警網路巡邏約出毒販交易 結局逆轉改詐欺送辦

台中市警方在網路巡邏時，發現黃姓男子涉嫌在交友軟體上，以帳號暗示有毒品可販賣，警方在今年10月間約出黃以3000元交易安...

女司機好心提醒別亂換位 搭車老翁一句話嚇得她離職

台中市八旬吳姓老翁在今年6月間搭公車時，因換座位被當時車內的傅姓女司機提醒，「坐好，不要隨便換位置」，未料卻引來吳不滿，...

為代理孕母法規吵起來 她臉書藏頭詩罵人瘦了荷包

台中市蔡姓女子今年間在臉書、LINE與一名女網友討論國外代理孕母法令時，兩人意見不合，蔡不滿該名女網友罵她，因此也在臉書...

莽男擋車去路5分鐘 法官依強制罪判拘25天

洪姓男子被控於今年3月間，在台南市後壁區一家工程水電行前，與駕車停駛水電行前姜姓被害人庭發生口角，洪見姜欲駕車離去，涉嫌...

女在超商侵占他人遺失平板電腦 法官判罰1萬元

李姓女子被控於今年8月間，在台南市中西區一家超商店內，見王姓女被害人所有平板電腦遺落在店內，將平板電腦放入背包內涉嫌侵占...

指韓家軍手機被掌握 中天遭罰60萬抗罰敗訴

中天新聞台在去年6月24日「新聞龍捲風」節目播出「韓家軍手機都被掌握」內容，遭NCC以違反事實查證原則開罰新台幣60萬元...

私菸案總統府諮議超額買36條香菸 無涉刑責北檢簽結

總統府發言人室諮議林家如涉嫌在華航出訪班機上超額購買37條香菸，遭財政部關務署處罰4.5萬罰金，台北地檢署指出其行為屬於...

南投看守所2收容人想家越獄失敗 持尖筷傷管理員檢起訴

南投看守所黃姓、許姓2名收容人，10月1日中秋節利用磨尖的塑膠筷，企圖挾持管理員脫逃，被管理以辣椒水制伏，過程中造成4名...

國中姊妹花遭酗酒父上下其手 向法官求情讓父獲緩刑

雲林縣有名父親因長期飲酒，出現相關情緒障礙疾病，前年5、6月間在住家房間衝動對12、13歲兩名女兒徒手隔著衣物撫摸胸部及...

妻控小三與夫嘿咻237次求償 法官認定13次判賠50萬

從事室內工程裝的阿雄，7年學跳舞認識小蘋（化名），發生婚外情，經妻子小秋（化名）發現，以小三與夫先後發生237次性關係，...

熱門新聞

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

金山陽明山國家公園3人泡野溪溫泉 1女被沖走搶救中

扯！高雄竹湖橋13輛機車撞成一團 機車道變停車場

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

影／畫面曝光！9歲女童跟父親進香成焦屍 小貨車突全面燃燒

影／女童搭炮車被活活燒死 父跪地痛哭「眼睜睜看女兒陷火海」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。