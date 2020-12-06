涉詐領出差旅費 國資圖前館長被判撤職

國立公共資訊圖書館呂姓前館長涉嫌詐領出差旅費，並在出差期間從事私人行程，曠職6日，遭監察院彈劾，移送懲戒。懲戒法院判決呂女撤職，並停止任用1年。全案可上訴。

呂女於民國99年1月16日到105年8月31日擔任國立公共資訊圖書館長，她涉嫌自100年3月至105年1月間向國資圖偽稱進行館際合作或輔導讀者服務等名義，17次詐領出差旅費，共新台幣2萬2255元，並多次假借出差事由，處理私人事務，共曠職6日。

台北地檢署依貪污治罪條例起訴呂女。台灣高等法院今年11月間認定其中6次涉及詐領，判決應執行有期徒刑1年8月，緩刑3年，褫奪公權1年。她案發後遭記過2次降為非主管職，並被教育部停職。

監察院調查後，認為呂女詐取差旅費金額雖不高，但她身為機關首長，卻長期多次貪圖小利，並曠職從事私人活動，情節重大，依法彈劾，並移送懲戒法院。

呂女答辯表示，她擁有良好社經地位，並無詐領出差旅費的動機及犯意，發現疏失後前往廉政署自首，並主動繳回溢領款項，且長年熱心公益，共計捐款44萬餘元用以救助貧童及弱勢，希望從輕懲處。

懲戒法院審理後，審酌呂女擔任主管職務的高階公務員，未能廉潔自持以身作則，所為嚴重破壞政府廉能紀律形象，考量她詐得金額不多，並於案發後自首及繳還所詐得款項，判決撤職並停止任用1年。全案可上訴。