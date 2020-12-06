金錢糾紛丟鞭炮恐嚇 屏東地院判處拘役20天

屏東一名林姓男子與李姓男子有金錢糾紛，林男便在深夜開車至李住家，並朝家前門廊丟擲鞭炮，令李男心生畏懼便報警。警方將林男逮捕後，由屏東地檢署後，將林依恐嚇罪起訴，後由屏東地方法院簡易判決，將他依恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金。

判決指出，林男與另李男有金錢糾紛，林便在今年5月深夜開車至李的住家門口丟擲一串鞭炮，於住家前門廊燃放，以此作為恐嚇的方式。巨大聲響將李從睡夢中嚇醒，令他心生畏懼，只好報警處理。

警方獲報後，將林男逮捕，警詢及偵查期間，皆坦承不諱，移送屏東地檢署後，將林依恐嚇罪起訴。