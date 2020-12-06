受刑人抓狂！怒咬監獄管理員判刑2月

46歲詹姓男受刑人今年6月間在法務部矯正署新竹監獄內因故抓狂，竟怒咬林姓監獄管理員，使林手背手指都有開放性傷口，所幸周遭其他管理員及時制止，才未滋生其他事端；新竹地院審理終結，詹被依妨害公務執行罪判刑2月。

經查，今年6月7日，詹男因故抓狂，竟在新竹監獄內用嘴怒咬林姓管理員，導致林左上臂、右手大拇指都有開放性傷口（所涉傷害部分，林已撤回告訴)，所幸一旁其他監獄管理員趕緊上前阻止，才未滋生其他事端。