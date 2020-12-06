受刑人抓狂！怒咬監獄管理員判刑2月
46歲詹姓男受刑人今年6月間在法務部矯正署新竹監獄內因故抓狂，竟怒咬林姓監獄管理員，使林手背手指都有開放性傷口，所幸周遭其他管理員及時制止，才未滋生其他事端；新竹地院審理終結，詹被依妨害公務執行罪判刑2月。
經查，今年6月7日，詹男因故抓狂，竟在新竹監獄內用嘴怒咬林姓管理員，導致林左上臂、右手大拇指都有開放性傷口（所涉傷害部分，林已撤回告訴)，所幸一旁其他監獄管理員趕緊上前阻止，才未滋生其他事端。
法官認為，以詹男的責任為基礎，考慮詹未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應給予尊重，竟以嘴部咬監獄管理人員，藉此對依法執行職務的公務員施強暴、脅迫行為，影響社會秩序及公權力執行，蔑視監獄管理人員執法尊嚴，考量詹坦承犯行，是因一時衝動思慮未周，審酌依妨害公務執行罪判刑2月，易科罰因6萬元。
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