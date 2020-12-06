女司機好心提醒別亂換位 搭車老翁一句話嚇得她離職

台中市八旬吳姓老翁在今年6月間搭公車時，因換座位被當時車內的傅姓女司機提醒，「坐好，不要隨便換位置」，未料卻引來吳不滿，當場持柺杖型雨傘衝向前，除辱罵五字經，還嗆一句「之後每天搭妳車」，傅女在隔月就因恐懼而離職，台中地院依公然侮辱、恐嚇，判罰5000元，拘役10天，可上訴。

根據判決書，吳姓老翁（82歲）在今年6月7日上午8時許，搭乘傅姓女司機駕駛的台中客運公車，車輛行經台中市北區中清路、五權路交岔路口時，吳起身要換座位，因車輛正行進中，傅女擔心危險，好心提醒「座位就坐好好，不要隨便移位置」，但卻引來吳不滿，當場辱罵傅女五字經數次。

隨後傅女稱要報警，吳姓老翁馬上拿著手持柺杖型雨傘衝向前，但幸好被另一名吳姓乘客攔阻，傅女才沒有被打，隨後吳馬上揚言「每天都要坐妳的車子」，暗示欲搗蛋而影響傅女名譽、工作，使傅女心生畏懼，致生危害於安全，並於同年7月間請辭公車司機的工作。