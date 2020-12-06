女童點眼藥水致失明 診所醫師疏失遭判6月確定

9歲女童因近視求診，配戴角膜塑型片致不適，醫師給予類固醇眼藥水治療2年，疏未告知藥水風險及追蹤眼壓，導致女童左眼失明。高院更一審日前判醫師6月徒刑，得易科罰金確定。

民事部分，一審台北地方法院去年10月底判診所及楊姓醫師連帶賠償逾新台幣903萬元，案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

台灣高等法院更一審刑事判決指出，林姓女童於民國102年2月15日前往眼科診所就診後，在楊姓醫師建議下，於同年月18日起配戴角膜塑型片矯正近視，並自102年2月15日至104年2月6日期間，經楊醫師開立含有類固醇的眼藥水共19次，供林姓女童治療、緩解角膜發癢、紅腫、發炎、破皮等情形。

判決指出，楊姓醫師明知長期使用含類固醇的眼藥水，恐造成眼壓升高，進而導致青光眼，竟疏失沒向女童及女童父親說明，含類固醇眼藥水的正確使用期間、劑量，以及長期點用會造成眼壓高、青光眼等副作用，導致女童及女童父親誤認為一般治療使用的眼藥水，持續點用。

判決指出，楊姓醫師於看診時，也疏失沒有確實測量林姓女童的眼壓，導致女童終因眼壓逐漸升高，罹患慢性青光眼，使得左眼視力喪失、右眼僅餘微弱視力（左眼為無光感小於0.01，矯正視力右眼0.2）的重傷害。

女童父母提起刑事自訴控告楊姓醫師涉犯業務過失致重傷罪，一審法院判醫師無罪，二審改判6月，可易科罰金；案經最高法院撤銷發回，由高院更一審審理，日前宣判。

更一審表示，楊姓醫師雖辯稱，開立眼藥水時，有告知僅能點用3或7日，且在每次看診時，以氣壓式眼壓器測量或細隙燈看診時，輔以手指觸診眼球的方式，測量眼壓等語，但他的辯稱與陪同看診的女童父親指證情形不符。

更一審考量，女童與父親為至親關係，如果醫師曾經告知，怎可能會不顧危害，使女童任意長期持續點用藥水；楊姓醫師在2年期間開立19次含類固醇的眼藥水，若經詳實測量眼壓，怎麼會未經察覺眼壓逐步上升。因此，認定楊姓醫師辯稱，不可採信。

合議庭表示，參酌女童病歷資料、衛福部醫事審議委員會鑑定認定「無法排除病童青光眼與使用含有類固醇眼藥水之因果關係」、台北榮民總醫院鑑定，也認為找不到資料可排除為長期使用類固醇所造成的青光眼、以及台大醫院回復意見等證據，以及參照慢性青光眼患者通常並無自覺等情形，認定女童因長期使用含類固醇的眼藥水而罹患青光眼。

更一審指出，楊姓醫師未告知類固醇藥水的正確點用方式，也未落實量測眼壓，導致女童因長期點用含類固醇眼藥水，眼壓長期持續緩慢上升，終致罹患青光眼而受有重傷害的結果。醫師所為構成修正前刑法第284條第2項後段的業務過失致人重傷罪，判處6月徒刑，如易科罰金，以新台幣3000元折算1日，全案確定。