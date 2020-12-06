快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

女童點眼藥水致失明 診所醫師疏失遭判6月確定

中央社 / 台北6日電

9歲女童因近視求診，配戴角膜塑型片致不適，醫師給予類固醇眼藥水治療2年，疏未告知藥水風險及追蹤眼壓，導致女童左眼失明。高院更一審日前判醫師6月徒刑，得易科罰金確定。

民事部分，一審台北地方法院去年10月底判診所及楊姓醫師連帶賠償逾新台幣903萬元，案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

台灣高等法院更一審刑事判決指出，林姓女童於民國102年2月15日前往眼科診所就診後，在楊姓醫師建議下，於同年月18日起配戴角膜塑型片矯正近視，並自102年2月15日至104年2月6日期間，經楊醫師開立含有類固醇的眼藥水共19次，供林姓女童治療、緩解角膜發癢、紅腫、發炎、破皮等情形。

判決指出，楊姓醫師明知長期使用含類固醇的眼藥水，恐造成眼壓升高，進而導致青光眼，竟疏失沒向女童及女童父親說明，含類固醇眼藥水的正確使用期間、劑量，以及長期點用會造成眼壓高、青光眼等副作用，導致女童及女童父親誤認為一般治療使用的眼藥水，持續點用。

判決指出，楊姓醫師於看診時，也疏失沒有確實測量林姓女童的眼壓，導致女童終因眼壓逐漸升高，罹患慢性青光眼，使得左眼視力喪失、右眼僅餘微弱視力（左眼為無光感小於0.01，矯正視力右眼0.2）的重傷害。

女童父母提起刑事自訴控告楊姓醫師涉犯業務過失致重傷罪，一審法院判醫師無罪，二審改判6月，可易科罰金；案經最高法院撤銷發回，由高院更一審審理，日前宣判。

更一審表示，楊姓醫師雖辯稱，開立眼藥水時，有告知僅能點用3或7日，且在每次看診時，以氣壓式眼壓器測量或細隙燈看診時，輔以手指觸診眼球的方式，測量眼壓等語，但他的辯稱與陪同看診的女童父親指證情形不符。

更一審考量，女童與父親為至親關係，如果醫師曾經告知，怎可能會不顧危害，使女童任意長期持續點用藥水；楊姓醫師在2年期間開立19次含類固醇的眼藥水，若經詳實測量眼壓，怎麼會未經察覺眼壓逐步上升。因此，認定楊姓醫師辯稱，不可採信。

合議庭表示，參酌女童病歷資料、衛福部醫事審議委員會鑑定認定「無法排除病童青光眼與使用含有類固醇眼藥水之因果關係」、台北榮民總醫院鑑定，也認為找不到資料可排除為長期使用類固醇所造成的青光眼、以及台大醫院回復意見等證據，以及參照慢性青光眼患者通常並無自覺等情形，認定女童因長期使用含類固醇的眼藥水而罹患青光眼。

更一審指出，楊姓醫師未告知類固醇藥水的正確點用方式，也未落實量測眼壓，導致女童因長期點用含類固醇眼藥水，眼壓長期持續緩慢上升，終致罹患青光眼而受有重傷害的結果。醫師所為構成修正前刑法第284條第2項後段的業務過失致人重傷罪，判處6月徒刑，如易科罰金，以新台幣3000元折算1日，全案確定。

醫師 眼壓 類固醇

延伸閱讀

7旬翁中天電視台前自焚 全身60%燒傷 恐失明

店家不賣「半碗」滷肉飯 男子怒持槍開轟遭判4年6月

劣油案更一審 魏應充判9年2月

買晚餐被糾纏討菸 男猛力抓衣推人致死 遭判7年4月徒刑

相關新聞

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

高雄市一名男子心情不好停車在鳳山區路邊，2小時內抽了22根菸，被檢舉者拍下向高雄市環保局檢舉亂丟菸蒂。被檢舉人將一疊罰單...

台中地院傳強盜犯欲脫逃 法警及時制止未得逞

台中市羅姓男子有毒品前科，他涉嫌強盜案在今年3月間遭台中地院裁定羈押禁見，他在今年5月間出庭應訊時，趁機徒手推擠法警欲脫...

警網路巡邏約出毒販交易 結局逆轉改詐欺送辦

台中市警方在網路巡邏時，發現黃姓男子涉嫌在交友軟體上，以帳號暗示有毒品可販賣，警方在今年10月間約出黃以3000元交易安...

女司機好心提醒別亂換位 搭車老翁一句話嚇得她離職

台中市八旬吳姓老翁在今年6月間搭公車時，因換座位被當時車內的傅姓女司機提醒，「坐好，不要隨便換位置」，未料卻引來吳不滿，...

為代理孕母法規吵起來 她臉書藏頭詩罵人瘦了荷包

台中市蔡姓女子今年間在臉書、LINE與一名女網友討論國外代理孕母法令時，兩人意見不合，蔡不滿該名女網友罵她，因此也在臉書...

莽男擋車去路5分鐘 法官依強制罪判拘25天

洪姓男子被控於今年3月間，在台南市後壁區一家工程水電行前，與駕車停駛水電行前姜姓被害人庭發生口角，洪見姜欲駕車離去，涉嫌...

女在超商侵占他人遺失平板電腦 法官判罰1萬元

李姓女子被控於今年8月間，在台南市中西區一家超商店內，見王姓女被害人所有平板電腦遺落在店內，將平板電腦放入背包內涉嫌侵占...

指韓家軍手機被掌握 中天遭罰60萬抗罰敗訴

中天新聞台在去年6月24日「新聞龍捲風」節目播出「韓家軍手機都被掌握」內容，遭NCC以違反事實查證原則開罰新台幣60萬元...

私菸案總統府諮議超額買36條香菸 無涉刑責北檢簽結

總統府發言人室諮議林家如涉嫌在華航出訪班機上超額購買37條香菸，遭財政部關務署處罰4.5萬罰金，台北地檢署指出其行為屬於...

南投看守所2收容人想家越獄失敗 持尖筷傷管理員檢起訴

南投看守所黃姓、許姓2名收容人，10月1日中秋節利用磨尖的塑膠筷，企圖挾持管理員脫逃，被管理以辣椒水制伏，過程中造成4名...

國中姊妹花遭酗酒父上下其手 向法官求情讓父獲緩刑

雲林縣有名父親因長期飲酒，出現相關情緒障礙疾病，前年5、6月間在住家房間衝動對12、13歲兩名女兒徒手隔著衣物撫摸胸部及...

妻控小三與夫嘿咻237次求償 法官認定13次判賠50萬

從事室內工程裝的阿雄，7年學跳舞認識小蘋（化名），發生婚外情，經妻子小秋（化名）發現，以小三與夫先後發生237次性關係，...

熱門新聞

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

金山陽明山國家公園3人泡野溪溫泉 1女被沖走搶救中

扯！高雄竹湖橋13輛機車撞成一團 機車道變停車場

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

影／畫面曝光！9歲女童跟父親進香成焦屍 小貨車突全面燃燒

影／女童搭炮車被活活燒死 父跪地痛哭「眼睜睜看女兒陷火海」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。